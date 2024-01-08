Автосервисы рассказали о главных проблемах у китайских машин в морозы

Из-за сильных морозов в столичном регионе многие автовладельцы столкнулись с отказами техники и вынуждены были обратиться за помощью к специалистам. Опрошенные представители автосервисов рассказали, с какими проблемами в непогоду столкнулись владельцы китайских машин.

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В одной из автомастерских подтвердили возросшее количество обращений по поводу китайских брендов JAC и Haval. Среди основных поломок выделяют плохую работу приборных панелей.

Кроме того, стали некорректно работать панели с мультимедийными устройствами. В морозы сильнее обычного стали жужжать топливные насосы. В Haval плохо работает печка, отметили специалисты.

У машин бренда EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем. Система замерзала, но после того, как машину отогревали два–три часа, все начинало работать, передает РБК слова сотрудников автосервисов.