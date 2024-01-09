Топ-10 дешевых автомобилей в России в январе 2024 года

амой дешевой моделью в России является Lada Granta. Стоимость семейства начинается с отметки 699 тысяч руб. Самая низкая цена установлена для седана в исполнении Standart. В комплектации заявлен 90-сильный двигатель и механическая коробка передач. Второе место рейтинга занимает еще один российский автомобиль - Lada Niva Legend. Его стоимость у дилеров начинается с отметки 829 тысяч руб. Мощность мотора составляет 83 л.с., а в связке работает 5-ступенчатая МКПП.

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В ТОП-3 вошел Lada Niva Travel с ценником 1.19 млн руб. В такую сумму оценивается самая недорогая комплектация Classic. Lada Vesta реализуется у дилеров по цене 1.23 млн руб. Такой автомобиль имеет явный недостаток - отсутствие автоматической трансмиссии. УАЗ “Хантер” можно приобрести в России за 1.39 млн руб без учета специальных предложений. Такой автомобиль приспособлен к эксплуатации в сложных климатических условиях.

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Следующее место рейтинга занимает УАЗ “Патриот”, стоимость которого начинается с отметки 1.53 млн руб. В комплектации заявлен двигатель производительностью 150 л.с., который работает в связке с механической коробкой передач. В качестве опции предусматривается система кондиционирования и колесные диски на 16 дюймов.

Iran Khodro Dena предлагается в России за 1.55 млн руб. За движение отвечает мотор, рабочий объем которого составляет 1.7 литра, а мощность - 150 л.с. Главным недостатком является устаревшая архитектура, которая создавалась для моделей еще 20 лет назад. Следующее место списка занимает российский УАЗ “Пикап”. Такая модель реализуется по цене 1.55 млн руб. Она унифицирована с “Патриотом”, поэтому в оснащении предусматривается двигатель 2.7 мощностью 150 л.с.