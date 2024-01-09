Что известно о проекте возрожденной "Волги"

– Волга могла бы появиться уже в конце 2023 года. Но не случилось – завод в Калуге продали, а это была важная связка – калужского завода и выпуска легковых автомобилей на ГАЗе. И у ГАЗа даже хотели отобрать оборудование, но удалось его отстоять, оборудование есть, и сейчас вопрос подготовки Волги вышел на второй круг.



Идея будет такая – мы берем чужую машину, а чужую, значит, китайскую. Но отличие от Москвича в том, что изначально сохраняется идея произвести глубокий рестайлинг этой машины. То есть сделать эту машину другой, поэтому те рисунки, которые гуляют в интернете, не имеют ничего общего с реальностью.



Не просто эмблему повесить, а сделать другие панели кузова, мордочку, оптику, решетку радиатора. Прототип, если все пойдет хорошо, мы можем увидеть в середине 2024 года, но производство начнется не раньше конца 2024 года. Сначала будут выпускать методом крупноузловой сборки, затем – постепенная локализация. Главная задача сейчас – получить всю документацию, лицензию и права на внесение изменений в конструкцию. Нужна постепенная локализация всего. Если удастся пойти по этому пути – это будет хорошая история.



Да, это не народный автомобиль, но такие машины тоже нужны. Если по цене Волга впишется в 3 млн рублей – это будет бомба, будет запрос от государства. Будет дороже Ауры и Москвича, но это по моим прикидкам, через год-полтора посмотрим. - Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"