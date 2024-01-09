Чем "холодная" свеча зажигания отличается от "горячей"

Свечи зажигания - важный элемент электрооборудования в автомобиле. Они отвечают за воспламенение топливо-воздушной смеси.

© Car.ru

В маркировке свечей зажигания указывается калильное число. Это тепловой параметр, который отражает время достижения калильного зажигания. Свеча с меньшим показателем называется “горячей”, а с большим - “холодной”.

В разных режимах работы мотора конус изолятора свечи зажигания имеет разную температуру. Рабочий показатель находится в пределах 400 – 850 градусов. Как только параметр достигает отметки 850 градусов, в моторе может возникать калильное зажигание - самопроизвольное воспламенение топливной смеси. Такое явление приводит к неприятным последствиям - прогорание поршней и выпускных клапанов.

Для предотвращения подобных неприятностей на высокооборотистых моторах используются “холодные” свечи. Конструкция таких элементов позволяет достичь максимального отвода тепла. Такие же свечи применяются в моторах, которые работают на высокооктановом топливе. Рекомендуется применять такие же комплектующие при спортивном стиле езды и частых поездках на большие расстояния.

Если температура конуса свечи оказывается менее 400 градусов, это тоже может негативно отразиться на установке. В таком режиме свеча не способна очищаться самостоятельно, поэтому на поверхности образуется нагар, а мощность искры уменьшается. Если используется топливо с низким октановым числом в моторе с малой степенью сжатия, в конструкции применяются “горячие” свечи. Они же используются, когда автомобиль чаще передвигается по городу, а мотор длительное время работает на холостых оборотах.