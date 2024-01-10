Как выбрать подержаный Lancer IX

— Все моторы с чугунными блоками под АИ 92, но после 100–150 тысяч км становятся маслоежками, и с этим надо что-то делать. Младший мотор 1.3 (82 л. с.) наименее живуч, к 200 тысячам км иногда требуется ремонт поршневой. Двухлитровый 4G63 (135 л.с.) превосходен по ресурсу, но не без болячек – ломкие балансирные валы и гидрокомпенсаторы, трескающийся выпускной коллектор.



Объективно лучший у Лансера – мотор 4G18 1.6 (98 л.с.), неприхотливый и надежный, также с гидрокомпенсаторами.



Самые живучие коробки передач также сочетаются с мотором 1.6. Редкий случай, когда автомат требует вмешательств позже и реже, чем механика. У МКП износ сказывается к 150–200 тысячам км – сдаются подшипники: выжимной и первичного вала, муфты и синхронизаторы. Автомат же (F4A41) нередко бегает 200–250 тысяч, а после переборки еще соточку-полторы. Хотя, конечно, ремонт автомата более сложен и дорог.



Слабость Лансера – кузов, который после 200 тысяч км обычно покрывается язвочками в ожидаемых местах.