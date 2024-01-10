СМИ: как инспекторы вычисляют пьяных водителей

Представители правопорядка используют определённую тактику поведения, которая позволяет им существенно повысить вероятность выявления пьяных водителей.

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Как оказалось, ключевым фактором, определяющим успех поимки человека, находящегося за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является выбор места расположения экипажа ДПС.

В приоритете гаишников оказываются локации с минимальной скоростью движения: различные переезды, места с лежачими полицейскими, сужения дороги, «зебры» или выезды со второстепенных дорог на главные.

Кроме этого, инспекторы чаще выбирают для своих стоянок въезды и выезды в город по проспектам и магистралям, где, заметив постовых, чувствующему за собой вину водителю уже будет некуда свернуть и скрыться.

Сотрудники ГИБДД обращают самое пристальное внимание на рулевых, которые начинают суетиться, судорожно пристёгивать ремень, заканчивать разговор по мобильному. Вызывают подозрения и те, кто едет в солнцезащитных очках в пасмурную погоду.

Внимание проверяющих привлекают машины, сильно выделяющиеся в потоке. К ним относятся те, что не соблюдают разметку, стартуют на светофоре позже остальных и выбивается из средней скорости движения потока.

При этом, вероятность выявления пьяного водителя увеличивается в определённое время суток и в конкретные дни недели. Чаще всего, это вечер или ночь пятницы и в выходные. Как правило, нетрезвых можно поймать по пути с отдыха.