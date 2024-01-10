СМИ: как инспекторы вычисляют пьяных водителей

Раскрыт главный секрет ГИБДД: как инспекторы вычисляют пьяных водителей
Представители правопорядка используют определённую тактику поведения, которая позволяет им существенно повысить вероятность выявления пьяных водителей.
Как оказалось, ключевым фактором, определяющим успех поимки человека, находящегося за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является выбор места расположения экипажа ДПС.
В приоритете гаишников оказываются локации с минимальной скоростью движения: различные переезды, места с лежачими полицейскими, сужения дороги, «зебры» или выезды со второстепенных дорог на главные.
Кроме этого, инспекторы чаще выбирают для своих стоянок въезды и выезды в город по проспектам и магистралям, где, заметив постовых, чувствующему за собой вину водителю уже будет некуда свернуть и скрыться.
Сотрудники ГИБДД обращают самое пристальное внимание на рулевых, которые начинают суетиться, судорожно пристёгивать ремень, заканчивать разговор по мобильному. Вызывают подозрения и те, кто едет в солнцезащитных очках в пасмурную погоду.
Внимание проверяющих привлекают машины, сильно выделяющиеся в потоке. К ним относятся те, что не соблюдают разметку, стартуют на светофоре позже остальных и выбивается из средней скорости движения потока.
При этом, вероятность выявления пьяного водителя увеличивается в определённое время суток и в конкретные дни недели. Чаще всего, это вечер или ночь пятницы и в выходные. Как правило, нетрезвых можно поймать по пути с отдыха.
Именно поэтому большинство аварий происходит за полночь на выходных. Чтобы выявлять пьяных водителей, посты ДПС расставляют на плохо освещённых улицах, а также на дорогах, по которым можно объехать посты ГИБДД.