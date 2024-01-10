Названа дата начала продаж топовой версии "Москвич 6"

Директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев рассказал "Российской газете" о том, когда в автосалонах появится "Москвич 6" в новой комплектации "Техно".

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"Ожидаемый срок появления у нас в наличии модели "Москвич 6" в топовой комплектации "Техно" - вторая половина января", - отметил он.

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Напомним, о появлении новой версии лифтбека российская компания объявила в конце прошлого года. Силовой агрегат машины представлен парой 174-сильного турбомотора и роботизированной КПП. Цена "Москвича 6" в комплектации "Техно" составляет 3 116 000 рублей. Доплата относительно версии "Бизнес" с таким же силовым агрегатом - 140 тысяч рублей.

"Москвич" в топовом исполнении отличается диодной полосой, соединяющей фары, и самыми большими колесными дисками диагональю 18 дюймов в черном цвете.

Список оснащения лифтбека пополнился системой контроля "слепых" зон, панорамной крышей с люком, электроприводом крышки багажника, шторками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями, электрической блокировкой дверей от открывания детьми, системами предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открытии дверей (DOW), розеткой 12В в багажнике.

Также в новой версии присутствует панорамная крыша, световой логотип с названием компании и 18-дюймовые черные колесные диски. Кроме того, новинка укомплектована цифровой приборной панелью, системой кругового обзора и климат-контролем.

"Москвич 6" продается с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. С базовым мотором "Москвич 6" доступен в двух комплектациях - "Комфорт" и "Бизнес" - стоимостью 2 626 000 и 2 826 000 рублей соответственно. Машина с более мощным 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в сочетании с 6-ступенчатым "роботом", предлагается в версии "Бизнес" за 2 976 000 рублей.