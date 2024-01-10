40 лет на нем ездила вся страна – самый массовый грузовик СССР

«За рулем» раскрыл удивительные факты о легендарном ГАЗ-51

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Проще некуда

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Проектировать ГАЗ-51 начали еще до Великой Отечественной. Работы прекратили в 1941-м и возобновили уже в 1943 году. На опытных образцах ставили кабины грузовика Studebaker. Серийная кабина ГАЗ-51 крышей, боковинами, капотом тоже напоминает американскую. Но благодаря иным крыльям с большими «глазастыми» фарами облик 51-го оригинальный и запоминающийся.

Автомобиль сделали по принципу проще некуда. Мотор, который ставили на ГАЗ-51, выпускали полвека. Рядная нижнеклапанная «шестерка» объемом 3,5 л развивает лишь 70 л.с. Зато степень сжатия всего 6,2. Поэтому двигатель способен потреблять не только самый низкооктановый бензин, но и любую жидкость, отдаленно напоминающую топливо.

Двигатель очень надежен. Но это не означает, что он не ломается. Скорее, не ломается так, что нельзя совсем ехать или починить в абсолютно неподходящих для этого условиях.

Это относится и к четырехскоростной коробке передач. Она такая же, как на предвоенной полуторке ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. То есть – от грузовиков Ford конца 1920-х.

А отремонтировать ГАЗ-51 можно было в любой мастерской, а то и в дороге. Без сканеров и специнструмента. Хватит гаечных ключей от «10 на 12» до «32 на 36», отвертки и молотка.

Подвески грузовика тоже предельно простые: на продольных рессорах. Спереди есть рычажные амортизаторы. А сзади вместо них — дополнительные рессоры (так называемые подрессорники).

Грузоподъемность ГАЗ-51 – 2500 кг. На тонну больше, чем у предшественника – полуторки ГАЗ-АА. Но в быту машины грузили по принципу «сколько влезет».

Жил такой парень

Набор приборов в машине такой, что не в каждой нынешней увидишь. Ведь шофер ГАЗ-51 должен знать, что происходит под капотом. Тут и амперметр, и манометр системы смазки, и датчик температуры воды. Именно воды! Антифриз на таких машинах даже в конце 1970-х был экзотикой. Зато залил утром кипятка – и двигатель немного подогрелся и запустился легче.

На рычаге коробки передач забавный фиксатор, который надо поднять, чтобы включить заднюю передачу.

В ГАЗ-51 есть даже отопитель кабины. Так что жить здесь можно и зимой.

Синхронизаторов в коробке передач нет, поэтому более-менее бесшумное переключение требует навыков. Нет и усилителя руля.

Тормоза – уже гидравлические (на ГАЗ-АА были механические), но без усилителя. Но учитывая, что паспортная максималка 70 км/ч, — нормально.

В общем, машина для профессионалов, для опытных, смелых и неунывающих парней, вроде героев советского кино, вошедших в историю именно как шоферы ГАЗ-51. Например, Пашка Колокольников по прозвищу Пирамидон из картины Василия Шукшина «Живет такой парень» или Захар Силыч из фильмов про Ивана Бровкина.

Грузовик мира

ГАЗ-51 знаменит еще и тем, что по советской лицензии его делали в Польше – под именем Lublin, в Китае, в Северной Корее.

В СССР эти грузовики десятилетиями работали и в крупных городах, и в самых отдаленных деревнях. На юге, на севере. Везде!

Чего и кого они только не возили! Выпускали не только бортовые грузовики, но и самосвалы, седельные тягачи, различные спецмашины. В том числе кареты скорой помощи и аналогичные по конструкции милицейские автомобили. Множество заводов делали «носатые» автобусы на узлах и агрегатах этого грузовика.

ГАЗ-51 производили почти три десятилетия – с 1946 по 1975 годы. Он абсолютный рекордсмен СССР среди грузовиков – собрали почти 3,5 млн машин. И еще почти 14 тысяч на автосборочном заводе в Иркутске.