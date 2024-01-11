Эксперт оценил шансы неопытных водителей выйти из заноса на зимней дороге

Череда тяжелых аварий на российских междугородних трассах в январе 2024 года вновь ставит вопрос о качестве подготовки водителей в автошколах и нормативах уборки дорог от снега. Такое мнение "Российской газете" высказал член Общественной палаты РФ, автомобильный эксперт Александр Холодов.

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По его мнению, основными причинами таких аварий являются несоблюдение водителями скоростного режима и других требований ПДД, недостаточная готовность участников дорожного движения к езде в сложных метеоусловиях, несвоевременная уборка дорог от снега и наледи.

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Нередко массовые аварии происходят в условиях сильных снегопадов, которые ухудшают видимость и сцепление автомобильных колес с дорожным покрытием. Но далеко не всегда дорожные службы своевременно реагируют на опасную погоду. И не только из-за возможной нехватки уборочной техники.

"Наши ГОСТы позволяют считать время, когда дорогу необходимо привести в порядок, с момента окончания снегопада. А значит, формально, если снегопад идет непрерывно, дорога может никогда не находиться в нормативном состоянии", - обращает внимание Холодов на существующий правовой казус.

Еще одна причина трагедий на дорогах в холодное время года - стремление некоторых автовладельцев "сэкономить" на зимней резине.

"Не вовремя меняют, оставляют даже летнюю, надеясь на авось, либо ездят на такой зимней, состояние которой уже не позволяет полноценно осуществлять сцепление с дорогой", - поясняет автоэксперт.

Свою роль в ухудшении дорожной обстановки могли сыграть длинные праздники с застольями, после которых отдельные водители садятся за руль или не вполне, или уже "слишком" отдохнувшими.

"Достаточно одного такого участника дорожного движения, чтобы создать аварийную ситуацию", - отметил Холодов.

Изменить к лучшему ситуацию на дорогах помогла бы выработка навыков безопасного зимнего вождения учащимися автошкол, чего сегодня, по словам автоэксперта, не происходит вообще.

"Только в теоретической части учебной программы есть ответы на вопросы, как выходить из заноса. На словах. Но ведь то, как именно "резко повернуть руль", нужно отрабатывать хотя бы на тренажере. У нас этого нет в программе автошкол: только на дополнительных курсах контраварийной подготовки, которые, к сожалению, проходят лишь единичные водители. В результате, если машину бросило в занос, не прошедший такие курсы водитель не способен вывести ее из заноса - он просто не в состоянии с нужной скоростью крутить руль, не отработав этот навык на тренажере", - говорит Александр Холодов.

Массовые аварии на трассах происходят все чаще, особенно в зимний период. А дорожная обстановка на скоростных автодорогах такова, что, если автомобиль попал в аварию, то с большой вероятностью вслед за первым ДТП вскоре произойдет как минимум еще одно.

По мнению Холодова, водителям после ДТП на трассе надо как можно скорее выставлять знак аварийной остановки, причем на расстояние даже больше того, что прописано в ПДД. И предпринимать другие возможные меры к тому, чтобы как можно скорее убрать автомобиль с дороги. Это единственный шанс на то, чтобы предотвратить новые столкновения.

"ДТП на скоростной трассе - это практически гарантия еще одной аварии в течение получаса, максимум часа. И нередко со смертельным исходом: люди выходят на дорогу, начинают осматривать повреждения, и в них потом "прилетает", - констатирует автоэксперт.

Напомним, массовое ДТП на трассе М-11 "Нева" произошло днем 8 января. В результате массового происшествия погибли ребенок 2023 года рождения и его родители, а также еще один водитель. Различные травмы получили пятеро детей и 14 взрослых. Ситуация усугублялась холодной погодой. Для водителей, оказавшихся в заторе, сотрудники МЧС развернули пункты обогрева. Позже на 545-м километре дороги был организован объезд с выездом на ФАД М-10 "Россия". Только утром 9 января движение по "Неве" удалось восстановить. СУ СК РФ по Новгородской области было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, массовое ДТП предположительно спровоцировал легковой автомобиль Chery с негодными шинами.