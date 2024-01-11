За чей счет хранят машину, задержанную как вещественное доказательство

После смертельного наезда машину задержали и отправили на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства. Кто должен платить за ее хранение? Привлеченный к ответственности автовладелец? Или, все-таки, МВД, поскольку машина была задержана именно как вещдок? В такой непростой истории пришлось разбираться многим судам. В конечном итоге точку в деле поставил Верховный суд, разъяснив, как устанавливается оплата хранения в подобных случаях.

Если машина попала на штрафстоянку как вещдок, вопрос о плате за ее хранение должен решать суд.

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Если машина попала на штрафстоянку как вещдок, вопрос о плате за ее хранение должен решать суд.

Итак, некто Сергеев, будучи в нетрезвом состоянии, превысил скорость и наехал на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. От медосвидетельствования Сергеев отказался. Инспектор оформил протокол и задержал машину виновника. Она была отправлена на штрафстоянку. Однако спустя неделю в отношении Сергеева было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Административное производство было закрыто по факту возбуждения уголовного производства. И его автомобиль был признан вещественным доказательством.

Как следует из материалов дела, владелец штрафстоянки не знал о том, что машина уже перестала быть задержанной по административному делу и стала вещдоком.

Через четыре месяца Сергеев был приговорен к двум годам лишения свободы. При этом суд постановил вернуть автомобиль законному владельцу. А в случае невостребованности машины в течение 6 месяцев после вступления приговора в силу - уничтожить ее.

Вопрос о судебных издержках, связанных с перемещением и хранением вещественных доказательств, в приговоре не был решен.

Автомобиль, судя по датам, хранился на штрафстоянке почти год. Счет за это хранение штрафстоянка предъявила управлению МВД, сотрудник которого задерживал машину. Поскольку ответа на претензию не было, то штрафстоянка обратилась в арбитражный суд. Который и признал требования в размере почти 900 тысяч рублей законными. Апелляция это решение поддержала. По мнению судей, процессуальные издержки в виде расходов на хранение вещественного доказательства в рамках уголовного дела подлежат возмещению из казны Российской Федерации в заявленном размере.

При этом суды отклонили довод представителя МВД о том, что расходы на хранение вещественных доказательств по уголовному делу подлежат возмещению исключительно в порядке уголовного судопроизводства.

Верховный суд с таким решением не согласился. Он указал, что спецификой дела стало наличие обвинительного приговора, вынесенного по уголовной статье. Суммы, израсходованные на хранение вещдоков в ходе производства по уголовному делу, признаются процессуальными издержками.

Решение суда о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета или о взыскании их с осужденного должно быть мотивированным. Если в отношении обвиняемого уголовное дело или уголовное преследование прекращается, в том числе по нереабилитирующим основаниям, то процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Если уголовное дело прекращается, в том числе по нереабилитирующим обстоятельствам, издержки выплачиваются из федерального бюджета

Вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в приговоре, где указывается, на кого и в каком размере они должны быть возложены. Если этот вопрос не был решен при вынесении приговора, он по ходатайству заинтересованных лиц разрешается этим же судом как до вступления в законную силу приговора, так и в период его исполнения.

Если суд при решении вопроса о взыскании процессуальных издержек придет к выводу об имущественной несостоятельности осужденного, то они возмещаются за счет средств федерального бюджета. Но ни один суд не дал оценки материальному положению осужденного. А также не учел, что дело о возмещении издержек должен рассматривать тот же суд, который вынес приговор. Поэтому дело вернули в первую инстанцию для рассмотрения с учетом всех этих требований.