Названы частые проблемы водителей в зимний период

В зимнее время число столкновений автомобилей увеличивается. Доля таких случаев зимой составляет более 55%, в то время как весной и летом всего 45–47%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергея Демидова.

"Сложные погодные условия, например сильный снегопад или гололед, приводят к учащению ДТП и, следовательно, к росту страховых случаев. Самыми частыми проблемами водителей этой зимы стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%)", - сказал эксперт.

По данным Демидова, повреждения машин на стоянке происходят часто, но при этом доля таких аварий уменьшается по сравнению с теплым сезоном (20% против 14%). Это связано с тем, что под снегом становится труднее заметить повреждения автомобиля.

До этого заслуженный спасатель Сергей Щетинин рассказал, что избежать массовое ДТП в зимний период можно, если заранее узнать о дорожной обстановке и погодных условиях, при плохих метеорологических условиях следует воздержаться от поездки.