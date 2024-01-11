8 «зимних» штрафов, о которых часто забывают

«За рулем» напомнил о нарушениях, которые совершают чаще всего в зимнее время

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1. Залил некачественную «незамерзайку»

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Замерзшие стеклоомыватель и дворник со стороны водителя относятся к перечню неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ).

Также инспектор ГИБДД вправе отстранить водителя от управления согласно п. 2.3.1 ПДД. И обоснованно – управлять машиной с замерзшим дворником во время снегопада опасно.

Чтобы избежать проблем, заливайте в бачок стеклоомывателя только качественную «незамерзайку» и не разбавляйте водой в оттепель.

2. Не очистил фары ото льда или снега

Такие же санкции грозят и водителю, передвигающемуся на авто с загрязненными внешними световыми приборами и светоотражателями (см. ПДД РФ, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства).

Рассчитывать на снисхождение инспектора ДПС не стоит: заледеневшие фары снижают видимость и делают автомобиль менее заметным для других участников движения.

3. Не протер номера

В зимние месяцы, когда на наших дорогах месиво из грязи, реагентов и снега, госномера быстро становятся нечитаемыми. Но закон есть закон: в любую погоду за грязные госномера сотрудник ГИБДД вынесет предупреждение или оштрафует на 500 рублей (ч. 1 ст. 12. 2 КоАП РФ).

И это в лучшем случае. Если полицейский заподозрит, что вы испачкали номера специально (например, чтобы стать «невидимым» для камер), протокол будет выписан уже по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. А это – лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей. Доказать, что вы не пытались намеренно «замаскировать» номер, бывает нелегко.

За грязные стоп-сигналы санкция не столь велика – предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Но если вы резко затормозите, водитель идущего сзади автомобиля может не успеть сделать то же самое. Вина в таких случаях часто признается обоюдной, а значит ремонт заднего бампера или багажника влетит в копеечку.

4. Неверно рассчитал дистанцию

На заснеженных и скользких дорогах особенно важно соблюдать безопасное расстояние между своим и движущимся впереди автомобилем. Безопасная дистанция спасет не только от повреждения авто, но и от штрафа 1500 рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

5. Забыл включить ближний свет

Зимой светлое время суток сокращается – забыть несложно. Но согласно п. 19.5 ПДД, «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

Плата за рассеянность – штраф 500 рублей или предупреждение (ст. 12.20 КоАП РФ).

6. Не увидел под снегом двойную сплошную

Штраф за обгон через двойную сплошную, зафиксированный камерой, составляет 5000 рублей. При остановке сотрудником ГИБДД могут выписать штраф 5000 рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев (ст. 12.15 КоАП РФ).

Причем штраф с камеры придет даже если разметка полностью занесена снегом: в памяти устройства «записано» точное количество полос на разных участках дороги. Штраф можно оспорить, но лишь в том случае, если вы сможете предоставить доказательства, что разметки не было видно (фото или видеосъемку, показания соседей по потоку и т.п.). Обжаловать штраф можно в течение 10 дней, в том числе и в электронном виде, через сайт Госуслуги.

Не получится обжаловать штраф за «невидимую» разметку, если совершили маневр там, где Правилами обгон запрещен всегда:

на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью;

на регулируемом перекрестке;

на пешеходном переходе;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними.

7. Выехал на «вафельную» разметку

Некоторые водители считают, что «вафельницы», занесенные снегом, «не работают». В действительности это не так – за это нарушение штрафуют вне зависимости от погодных условий. Камеры, как и в случае с пересечением сплошной разделительной линии, фиксируют нарушение, даже если «вафельной» разметки не видно.

8. Припарковался на газоне

Водители, оставившие машину в чужом дворе, нередко получают штраф за парковку на газоне. Оставляя авто на покрытой утрамбованным снегом площадке, трудно предположить, что летом здесь росла трава. К тому же в ст. 12.19 КоАП РФ (по которой обычно штрафуют за нарушение правил парковки), стоянка и парковка на газоне не упоминается.