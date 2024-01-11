Как оспорить штраф на перекрестке с неправильной разметкой

– У нас в городе есть перекресток, на котором, если следовать разметке, после поворота налево приезжаешь на встречную полосу. Сотрудники ДПС регулярно наказывают нарушителей, но сами ничего делать не хотят, чтобы изменить разметку. Куда обращаться, чтобы навести порядок на перекрестке? - Татьяна, г. Самара

– По всей видимости, в описанном вами случае нарушены требования нормативных документов по организации дорожного движения. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» полномочиями проверить обращение и, в случае необходимости, исправить допущенные ошибки и провести необходимые мероприятия по организации дорожного движения обладает владелец соответствующего участка улично-дорожной сети. Как правило, это орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления. Таким образом, рекомендую обратиться с заявлением в местную администрацию.

Вместе с тем, обеспечение соблюдения юридическими лицами и иными организациями правил, стандартов и технических норм Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 возложено на Госавтоинспекцию. С учетом изложенного вы можете дополнительно обратиться в подразделение Госавтоинспекции, обслуживающее данную территорию, либо вышестоящее подразделение для принятия мер надзорного реагирования, а также проверки факта бездействия со стороны сотрудников. Обращение в Госавтоинспекцию можно подать, в том числе, через официальный сайт гибдд.рф в разделе «Прием обращений».