АвтоВАЗ нашел место для нового бренда. Какие авто будут выпускать под ним?

Название нового бренда пока не раскрывается, возможная дата запуска на рынке - 2024 год. Президент АвтоВАЗа пообещал скорый анонс. Известно, что под брендом будут выпускаться лицензионные автомобили non-SUV (не кроссоверы - прим. "РГ") и SUV в компактном и среднеразмерном сегментах (C и D).

Одним из таких лицензионных автомобилей, дальнейшая серийная судьба которого в истории АвтоВАЗа и марки Lada не определена, является Lada X-Cross 5. Это кроссовер с кузовом длиной 4525 мм и колесной базой 2700 мм. За основу был взят китайский кроссовер FAW Bestune T77. Производство торжественно запустили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в начале лета прошлого года, а под конец 2023-го машины добрались до дилеров. Правда, о реализации для массового клиента речи пока нет, так как ограниченная партия была распределена между корпоративными клиентами.