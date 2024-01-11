Что известно о первом автомобиле Xiaomi

Xiaomi SU7 задает новые стандарты: революционный седан C-класса

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Седан C-класса Xiaomi SU7 сочетает мощную силовую установку, обеспечивающую до 800 км хода и ускорение с 0 до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, а также умное шасси и трендовые технологии в области электроники.

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Xiaomi, широко известный в мире электроники бренд, представил свой первый шаг в автомобильной индустрии с электроседаном SU7, который выделяется своей мощностью и инновационными технологиями.

Xiaomi

Технические характеристики

Xiaomi SU7 — это седан C-класса, превосходящий по своим характеристикам: он способен разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 2,78 секунды благодаря мощности в 673 лошадиные силы, что ставит его на уровень с самыми быстрыми седанами в мире. Что самое интересное, двигатель был полностью сконструирован по авторскому патенту Xiaomi и бьет все рекорды по частоте вращения вала — до 27 200 об/мин.

Xiaomi

Шасси

Кроме того, этот автомобиль отличается отличной маневренностью благодаря радиусу поворота всего в 5,7 метра, что делает его идеальным для городских условий.

Xiaomi

В целом, Xiaomi интегрировал в SU7 интеллектуальное шасси, которое обеспечивает высочайший уровень контроля и адаптации к различным дорожным условиям, предоставляя уникальный опыт взаимодействия с автомобилем.

Аккумулятор

Автомобиль Xiaomi SU7 выделяется своим аккумулятором емкостью 101 кВт*ч, который обеспечивает впечатляющий запас хода до 800 км, позволяя минимизировать частоту остановок для подзарядки. Это делает SU7 идеальным выбором для длительных поездок. Батарея создана совместно с лидером в области аккумуляторных технологий CATL.

Xiaomi

Электроника

Кроме того, SU7 оснащен системой Xiaomi HyperOS, которая в сочетании с Xiaomi Smart Cockpit создает уникальный опыт взаимодействия водителя с автомобилем. Эта технология превращает автомобиль в умного помощника, предлагая более интуитивный и вовлекающий интерфейс пользователя.

Xiaomi

Безопасность

SU7 также обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря семи подушкам безопасности и комплексной системе защиты, включая активные и пассивные меры безопасности, защиту аккумулятора и конфиденциальности данных.

Xiaomi

Дизайн

Что касается дизайна, что SU7 очень напоминает собирательный образ трех других автомобилей, которые славятся своей премиальностью и хорошим вкусом. В частности, речь идет о McLaren 720S, Porsche Taycan и Lincoln MKZ.

Xiaomi