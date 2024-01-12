Cуд запретил водителям ссылаться на темное время суток при ДТП

Третий кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела сделал принципиально важные разъяснения: водитель, сбивший человека, не вправе ссылаться на плохие дорожные условия, например, темноту и лужи на дороге.

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Житель Коми, некий гражданин П., летом теперь уже позапрошлого года сбил насмерть мужчину, который шел по обочине. Нижестоящие инстанции отправили водителя на полтора года в колонию-поселение.

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Однако сам гражданин П. с обвинительным приговором не согласился: он искренне посчитал, что жертва сама виновата. Ведь несчастный пешеход был пьян и шел в темное время по обочине дороге. Освещения на улице нет. Разве можно в таком случае винить водителя?

Ни темнота, ни лужи на дороге, ни плохая погода не оправдывают водителя: он обязан все учесть и быть осторожен

Третий кассационный суд ответил однозначно: винить можно и нужно. Именно водитель обязан был соблюдать особую осторожность на дороге. Темнота - не оправдание, а повод снизить скорость и быть внимательным.

Водитель указывал на отсутствие следов торможения, мол, по его мнению, это подтверждает то, что он не усматривал в пешеходе опасности для движения. Идет себе человек по обочине и идет. Не исключено, что водитель вообще не видел пешехода. Или увидел слишком поздно, когда уже не затормозить. Однако с точки зрения закона все это проблемы водителя. Человеку за рулем всегда надо держать в голове, что на темной обочине может оказаться пешеход.

"Неблагоприятные дорожные условия, а именно: отсутствие освещения и наличие лужи, не лишали водителя возможности вести автомобиль со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением", - подчеркнул кассационный суд.

Вина водителя в том, что он "своевременных и достаточных мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки автомобиля, не предпринял, в результате совершил наезд на пешехода".

"Нарушение осужденным указанных выше требований Правил дорожного движения явилось причиной ДТП и повлекло по неосторожности смерть потерпевшего", - сказано в кассационном постановлении.

Ранее Третий кассационный суд объяснил, как пешеходам правильно переходить дорогу. Некий житель Псковской области был оштрафован на 500 рублей за то, что перешел проезжую часть не по зебре. Наказание было оставлено в силе.