Аварии на трассах: почему они происходят и как уберечь себя

Массовая авария на скоростной магистрали М-11 в Новгородской области стала темой горячих споров в чатах водителей. Напомним, 8 января наступившего года 4 человека погибли, 17 - получили травмы, более 60 машин разбились. Одни сетуют на дорожников, которые вовремя не успели убрать снег, но большинство считают: виноваты сами водители, которые просто плюют на правила безопасности. И такие трагические случаи, увы, происходят и на других трассах. Как обезопасить себя в дороге, рассказывают собкоры "РГ".

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Картинки для прочищения мозгов

Видео дня

- Безответственность водителей нужно жестко наказывать, - уверен председатель Мурманского общества автомобилистов (МОА) Александр Стародубов, напоминая о громких ДТП на трассе М-11 и ранее на пяти участках трассы М-4 "Дон" в Тульской области, где в аварию попали более 100 автомобилей. - Очевидцы рассказывали, что и на М-11, и на М-4 транспорт на встречной полосе сигналил фарами: впереди авария, сбросьте скорость! Но никто на это предупреждение не обращал внимания. Как сообщили инспекторы ГИБДД, у одного участника аварии тормозной путь составил 270 метров - это соответствует скорости примерно 150 километров в час. И это во время снегопада, при плохой видимости!

По мнению Александра Стародубцева, бороться с этим можно, жестко информируя автолюбителей о последствиях такой езды. Речь идет о том, чтобы показывать ученикам автошкол видеоролики о реальных ДТП, где не закрыты квадратиками самые кровавые подробности. Подобное уже практиковалось в Мурманске, где видеосъемки транслировалось на мониторе для тех, кто получал впервые или менял водительское удостоверение.

- Это прочищает мозги, - добавляет Александр Стародубцев. - Мы показывали такое видео в автошколах, и ученики не допускали потом серьезных ДТП.

Александр Холодов, член Общественной палаты РФ, автомобильный эксперт, напоминает, что причина большинства аварий на трассах - несоблюдение скоростного режима, неготовность к езде в сложных метеоусловиях. А также - стремление автовладельцев "сэкономить" на зимней резине. Не вовремя меняют, оставляют даже летнюю, надеясь на авось, либо ездят на такой зимней, состояние которой уже не позволяет полноценно осуществлять сцепление с дорогой.

- Изменить к лучшему ситуацию на дорогах помогла бы отработка навыков безопасного зимнего вождения в автошколах. Только в теоретической части учебной программы есть ответы на вопросы, как выходить из заноса. На словах. Но ведь то, как именно "резко повернуть руль", нужно отрабатывать хотя бы на тренажере. У нас этого нет в программе автошкол: только на дополнительных курсах контраварийной подготовки, которые, к сожалению, проходят лишь единичные водители, - считает эксперт.

"Вирусная" реклама против аварий

В Омской области ради безопасности предлагают ставить больше видеоэкранов на перекрестках, с плакатами о дорожных правилах и роликами, к чему приводит их несоблюдение. Возможно, пришло время для создания социальной "вирусной" рекламы. Если она будет постоянно мелькать в гаджетах, водители и пассажиры просто не смогут не обращать на нее внимания, и ДТП станет меньше. На этом экономить не стоит.

Ведь в регионе также большинство аварий происходит по вине водителей. Трассы покрылись наледью, создающую иллюзию сухой дороги. И во время маневров на высокой скорости зимняя резина уже не спасает.

- В среду, 10 января, в условиях метели и ограниченной видимости число аварий в регионе выросло вдвое. Многие водители никак не отреагировали на ситуацию. Ехали со скоростью, несоответствующей конкретным дорожным условиям, не уступали дорогу. В результате восьми ДТП два человека погибли, 16 ранены. Еще в 145 случаях обошлось без пострадавших. Одна из главных причин аварий - несоблюдение дистанции. Тем не менее, машины едут буквально вплотную, не оставляя шанса для безопасного торможения или маневра, - пояснила "РГ" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России по Омской области - Наталья Бобылева.

На трассе не зевай

Опытные водители и сотрудники ГИБДД напоминают, что правила дорожного движения написаны кровью.

- Водитель должен осознавать всю степень ответственности: за своих пассажиров, других участников движения, пешеходов. Его ошибка может привести к аварии, в которой пострадают ни в чем не повинные люди. Поэтому надо знать и соблюдать правила дорожного движения, не превышать разрешенную скорость и, разумеется, не садиться за руль пьяным, - рассказал сотрудник отдельного батальона ГИБДД, патрулирующего трассу М-4, капитан Михаил Луговских.

Трасса М-4 "Дон" - главная дорога российских отпускников, ведущая к морю, - на всем своем протяжении четырехполосная, с разделением встречных потоков и развязками в разных уровнях. Это позволяет избежать самых тяжелых аварий: лобовых и боковых столкновений. Однако даже современная автомагистраль с отличным покрытием и барьерами, знаками и своевременной очисткой от снега не может гарантировать, что аварий не будет. Потому что за рулем каждого движущегося по дороге автомобиля сидит человек, водитель. И безопасность движения на 99 процентов зависит от него. Например, 7 января на 556 километре автодороги "Дон" в Воронежской области Toyota Vitz с краснодарскими номерами потеряла управление в снегопад и на большой скорости врезалась в отбойник. "35-летний водитель не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость", - сообщили в ГИБДД. Водитель не пострадал, но ехавшие с ним дети - 16-летний мальчик и 10-летняя девочка - попали в больницу. А сидевшая спереди женщина погибла…

Опыт водителя: своими глазами

- На днях, когда я возвращался в Нижний Новгород через Самару, две фуры не разошлись боками... из-за "обочечника", федеральная трасса встала на 4 часа. И это еще цветочки, - делится впечатлениями Владимир Вельмовский, руководитель проекта Автофакультет "Институт профессионального образования". - Вот мой совет зимним автопутешественникам: если есть возможность не поехать на машине, то лучше так и сделать! Зимой приоритет отдается авто на полном приводе с щеткой и лопатой в багажнике и обязательно полным баком бензина. Обязательно обратите внимание на работу аккумулятора. Если чувствуете, что он уже не справляется с холодными утренними пусками, то следует обратиться к специалистам, либо заменить в связи с его возрастом. Что точно не надо делать на зимней дороге, так это нервничать. Порой из-за одного неадекватного лихача можно встать в пробку на несколько часов. И это не зависит от того ... мужчина вы или женщина. Дорога не прощает неуважительного отношения ни к себе, ни к другим участникам движения.

Что делать, если попал в аварию зимой

Антон Цепин, руководитель калининградского юридического бюро:

- Ситуация с состоянием дорог, особенно во время сильных снегопадов или наледи, всегда сложная. В большинстве случаев ответственность ложится, конечно, на водителя, поскольку он не соблюдал скоростной режим и был недостаточно внимателен на трассе. Здесь также стоит учитывать, что у коммунальных служб есть нормативы, по которым они расчищают улицы и дороги во время снегопадов. Многое зависит от их проходимости и пропускной способности, но в целом у специалистов есть 4-5 часов на расчистку крупных магистралей. Для однополосных дорог с минимальной нагрузкой эти сроки могут растянуться и до 12 часов.

Однако получить компенсацию все же можно, если вы уверены, что ДТП произошло из-за плохого состояния трассы. Апеллировать здесь следует к федеральному закону "О безопасности дорожного движения", который возлагает всю ответственность по обеспечению надлежащего состояния магистралей на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог. Доказательства нужно собирать сразу после ДТП, делать фото и видео. Желательно еще зарисовать схему и указать на ней аварийный участок. После этого нужно вызвать ГИБДД и представителей Службы дорожного надзора. Специалисты установят, в чьем ведении находится конкретная трасса. На виновных могут наложить штраф.

Советы в дорогу

1. Перед поездкой на большое расстояние надо продумать маршрут, загрузить в навигатор или телефон карты нужных регионов, выбрать места остановок для заправки топливом, еды и отдыха, известить о своих перемещениях родных и знакомых, договориться с ними о контрольных созвонах.

2. Важно взять зарядное устройство для телефона, наличные деньги, зимой - теплую одежду и обувь, термос с горячим питьем. Лопата в багажнике не бывает лишней в России в любое время года.

3. Перед выездом необходимо подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, уровень антифриза и масла, работу фар и световых сигналов, долить незамерзающую жидкость в омыватель и положить денег на транспондер, если поедете по платной трассе.