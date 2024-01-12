Могли, но не сумели: история провального Renault Vel Satis

Рубеж тысячелетий в контексте автомобильной истории мы запомним как время дорогостоящих экспериментов. Почему-то именно в те годы многие компании выбирали сценарий рискнуть сотнями миллионов долларов и проиграть, нежели не рисковать, но выиграть (да, Toyota Corolla?). В рубрике «Могли, но не сумели» сегодня Renault Vel Satis, название которого сгенерировал компьютер, а вот всё остальное сделали весьма самоуверенные люди.

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Кто такой?

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Если вы не помните Renault Vel Satis, значит целый пласт автомобильной истории прошел мимо вас. Не возьмусь утверждать, что это плохо. Далеко не каждый находит посещение «Кунсткамеры» увлекательным времяпрепровождением…

Renault

Vel Satis представили в 2001 году на автосалоне в Женеве. Это была последняя (если угодно, «крайняя») самостоятельная модель Renault в бизнес-классе. В нулевых шутили, мол, до появления Vel Satis многие сомневались, что французы могут построить достойную модель сегмента E. Только дебют «Вель Сатиса» развеял сомнения. Не могут.

Насмешки журналистов, непонимание покупателей, дилеры, хватавшиеcя за голову — вот главные маркеры в карьере большого Renault и закономерное фиаско в графе «Исторический статус».

Renault

Но в рубрику «Могли, но не сумели» попадают лишь автомобили, достойные лучшей участи, чем та которую они получили. Был ли у Vel Satis хоть один шанс?

Чем хорош?

Абсолютно у любого автомобиля в мире есть достоинства. Немало их и у Renault Vel Satis. Во-первых, это вторая в мире легковушка с пятью звездами безопасности от Euro NCAP. Первая, к слову, одноплатформенная Laguna.

Исключительных эпитетов во всех тестах всегда заслуживал простор салона, особенно в плане запаса для головы, шумоизоляция и водительское кресло. В настройках рабочего места водителя можно было потеряться надолго! Считайте это комплиментом.

Renault

На забудем, что Николя Саркози во время президентского срока выбрал своим бортом номер один именно Vel Satis — точнее, его удлиненную версию.

На этом, впрочем, перечисление безусловных плюсов большого Renault заканчивается. Не маловато ли для машины, которая должна была заварить революцию в бизнес-классе?

Как выглядел?

Самое сложное — пытаться описать внешность Vel Satis одним словом. Необычный? Странный? Вызывающий? Одного эпитета всегда как будто не хватает… Для полноты картины приходится всё время добавлять слово «чудной». Необычный и чудной. Странный и чудной. Вызывающий и чудной.

Renault

Сказать спасибо за всё — или сделать козлом отпущения, это уж как сами решите — нужно Патрику Ле Кеману. Именно главный дизайнер Renault довел до конца эксперимент, который, возможно, не стоило и затевать.

Чтобы понять, как Патрику разрешили сделать столь вызывающий автомобиль, вспомним контекст 1990-х. Ле Кеман считался полубогом в мире дизайна! Он полностью переформатировал внешность тогдашних Renault. Он выдавал шедевр за шедевром, включая мегауспешные Scenic и Megane. Даже когда в него не верили, он настаивал на своем и оказывался прав.

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Так было, например, в случае с малышкой Twingo. Автомобиль, дизайн которого руководство Renault хотело основательно притушить, Ле Кеман отстоял с боем, а рынок доказал его правоту. После этого француз стал Мидасом от автодизайна — всё чего он касался, превращалось в золото. Так, вернее, было до поры.

Renault

Назовите это головокружением от успехов, но, похоже, Патрик почувствовал себя всесильным. Четко понимая, что раз уж традиционный дизайн больших Renault — вроде моделей 25 и Safrane — не заходит покупателям, то выход может быть только один. Надо снова рискнуть!

Что о нем говорили?

«Конечно, Renault сделала смелый шаг. Но я не верю, что найдется много покупателей, готовых сменить свои немецкие колеса на французский антистиль. Особенно после того, как они попробуют Vel Satis на дороге…»

Top Gear

«По комфорту Vel Satis не выходит на новые территории, хотя мягкая настройка подвески сглаживает почти все неровности. Только 18-дюймовые колеса, стандартные на версии Initiale, вызывают излишнее беспокойство. Непонятный выбор шин — спортивность французскому автомобилю с его нечетким рулевым управлением скорее чужда».

AutoBild

«Рынок роскоши очень консервативен и требует не столько инноваций, сколько стопроцентного качества. Здесь Vel Satis нечем крыть».

Auto- Motor und Sport

«Первое впечатление от нового «Рено» — высокий. Оно не обманывает: «Вель Сатис» на целых 130 мм выше предшественника традиционных пропорций. Высокий — не просто видный: это естественная посадка, хороший обзор, обилие воздуха. «Вель Сатис» оценят по достоинству люди крупного телосложения».

За рулем

Самая главная фишка

Да простят нас апологеты великого французского хэтчбека, но если на чистоту, то никакой особой фишки у Vel Satis помимо дизайна не было. Ничего, о чем можно было восхищенно воскликнуть «ну надо же!»

Renault

Самой удивительной стала разница — кто-то сравнит ее с пропастью — между одноименным концепт-каром 1998 года и серийным вариантом Vel Satis 2001-го.

Все что восхищало в концепте — от угла наклона передних стоек крыши до действительно нонконформистского форм-фактора просторного купе — полностью исчезло на пути к конвейеру, оставив лишь дымку неисполненных обещаний.

Renault

В уровне разочарования по формуле «ожидания — реальность» концепту и серийному «Вель Сатису» нет равных.

Сколько он стоил?

А разве это важно?! В премиальном сегменте — цена далеко не определяющий фактор. Если товар стоящий, за него можно просить хоть втридорога. Если автомобиль вышел неважнецкий, никаким демпингом этого не исправить. Впрочем, Renault и не пыталась.

Renault

Прайс-лист Vel Satis придерживался традиционных для моделей бизнес-класса демократичных брендов территорий. Немного дешевле немецкого премиума сегмента E, немного дороже немецкого же премиума класса D. Такое же ценообразование было у Peugeot 607 или чуть позже Citroen C6. Никто из них, включая Vel Satis, так и не взлетел.

Почему не получилось?

Провал Vels Satis (а 60 тысяч проданных за весь жизненный цикл экземпляров при плане 50 тысяч машин в год — это несомненный провал) обусловило сочетание нескольких факторов. Главный же из них — непонимание или неприятие реальности, в которой большие седаны/хэтчбеки демократичных брендов изжили себя как класс.

Renault

Французы долго и успешно продавали свои большие семейные машины в 60–70-х, но проспали сдвиг рыночной парадигмы. Уже в 1990-х бизнес-класс стал эксклюзивной зоной для премиума. Традиционным седанам Peugeot, Renault, Ford ловить тут было нечего.

Так и родилась интересная по задумке концепция нетрадиционного большого хэтчбека, с заявленными удобствами чуть ли ни минивэна. Его беда в том, что удобства за исключением высокой крыши остались на словах.

Renault

При всем уважении, платформа «Лагуны-II» не тот материал, чтобы всерьез противостоять премиальным немцам. Ну а вера Renault в гений своего главного дизайнера была столь искренней и глубокой, что ни у кого так и не хватило духу признать: «А король-то голый!».

За некрасивыми, вызывающими приступ идиосинкразии линиями Vel Satis не скрывалось ничего стоящего: ни топового уровня комфорта, ни образцовой динамики, ни качества исполнения, достойного ремесленных мануфактур.

Renault

Среднестатистический автомобиль с непомерными и ничем не подтвержденными амбициями.

Станет ли классикой?

Скорее да, чем нет. Внешность Vel Satis с годами только набирает крепость. Автомобили прошлого специфической внешности вообще пользуются стабильным интересом у определенной категории коллекционеров. Так что да — шанс есть.