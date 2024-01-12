Как выбрать подержанный Nissan X‑Trail II с автоматом

— По счастью, дуэт очень выносливый. Дизель M9R по надежности один из лучших в мире. Цепь привода газораспределительного механизма выдерживает 250–300 тысяч км, сам мотор с чугунным блоком – до полумиллиона. Шестиступенчатый автомат Jatco JF613E, очень крепкий по железу, теоретически может выдать почти столько же. Но несколько раз придется пролечивать его слабые места – фрикционы гидротрансформатора и теплообменник.



Страдают они, нетрудно догадаться, от грязного масла, так что интервал замены выше 50 тысяч км приведет к более частым поломкам. Многие владельцы применяют частичную замену, освежая рабочую жидкость при каждом ТО – так дороже, но дает наилучший эффект. Загрязнение же идет слишком быстро, как и у других автоматов, при агрессивных режимах работы. И здесь надо учитывать, что именно дизельные Икс-Трейлы очень любят рыболовы-охотники-грибники.