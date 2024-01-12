Что будет, если не заплатить транспортный налог

Транспортный налог платится ежегодно до 1 декабря включительно. То есть, до 1 декабря 2023 года все собственники транспортных средств обязаны были оплатить транспортный налог за 2022 год.

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Уже со 2 декабря неплательщикам начинают начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день неуплаты. В Москве в среднем транспортный налог составляет около 8000 рублей. Соответственно, за месяц пени «накапает» примерно 123,73 рубля.

Александр Шумский, автоюрист:

— Если водитель просто забыл оплатить (неумышленно), он получит штраф в размере 20% от суммы налога. Но если он умышленно скрывался от уплаты – штраф может составить до 40% от суммы налога.

Пени будут начисляться до 1 марта 2024 года, после чего ФНС направит должнику требование об уплате, которое обязательно исполнить в течение 8 дней после получения, иначе налоговая будет взыскивать долг через суд и приставов.

Тут возможен большой набор мер к должнику:

арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги;

временные ограничения на выезд за рубеж;

ограничение права управления транспортными средствами;

запреты на регистрационные действия и т.д.