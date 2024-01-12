Что известно о новом бренде АвтоВАЗа

АВТОВАЗ пытается дистанцироваться от питерского предприятия, которое будет работать с китайскими партнерами, от брендов Лада/АВТОВАЗ, которые сейчас в DNS-листе (организация подверглась санкциям со стороны Соединенных Штатов). То есть с таким жестко подсанкционным предприятием китайцы работать не стремятся. Поэтому дистанцироваться будут по максимуму.



Конечно, это бренд для пришлых машин, хотя Соколов этого и не говорил. И конечно, никто не говорит про название этого бренда, но, вроде бы, будет какое-то легкое пересечение – то ли в цветовых решениях, то ли в графике или еще как-то – с брендом Lada. Продавать эти машины будут дилеры Лады, отдельной дилерской сети не планируется. Видимо, предусмотрят выделенную зону, с отдельным брендированием.