Эксперт оценил планы АвтоВАЗа запустить новый автомобильный бренд

«Тут многое зависит от того, кого именно АвтоВАЗ выбрал [в качестве партера], в какой ценовой группе будет «играть» бренд. Я практически уверен, что это будут машины классом выше, чем автомобили АвтоВАЗа, поскольку компании нет смысла запускать конкурента для своей основной линейки. Но пока что есть вопросы касательно того, насколько широким будет модельный ряд нового бренда, какой будет его ценовая политика по конкретным машинам. Составляющих формулы успеха так много, что пока о них детально не знаешь, предсказать успешность проекта сложно», — сказал он, подчеркнув, что уровень цен на машины нового бренда также будет зависеть от того, распространится ли на него программа господдержки АвтоВАЗа.





«Думаю, что АвтоВАЗ планирует расширяться по классическому пути большинства мировых концернов, которые в своей линейке имеют лоукост, средний ценовой сегмент и премиум-сегмент. Поэтому, возможно, в будущем мы сможем увидеть премиум-сегмент от АвтоВАЗа. Однако тут речь идет о достаточно далеком будущем», — добавил Мосеев.