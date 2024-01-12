Эксперт оценил планы АвтоВАЗа запустить новый автомобильный бренд
Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы АвтоВАЗа запустить новый бренд и высказался о его перспективах на российском рынке.
В 2024 году АвтоВАЗ планирует представить новый автомобильный бренд, следует из презентации, показанной президентом компании Максимом Соколовым. Речь о бренде для лицензионных автомобилей сегментов C/D, а также авто сегментов non-SUV (не кроссоверы) и SUV. Иных подробностей глава компании раскрывать не стал.
АвтоВАЗ ищет возможность для производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, где в прошлом году у него не получилось сотрудничество с одним из китайских брендов. Сейчас компания смотрит, что еще можно придумать. Возможно, АвтоВАЗ уже договорился с кем-то из «китайцев» о сборке их машин под собственным брендом... Ниша нового бренда – это средний ценовой сегмент. В компании видят, что на рынке не хватает седанов и лифтбеков, поэтому, полагаю, компания не будет концентрироваться исключительно на SUV-сегменте.Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров
Эксперт также ответил на вопрос касательно перспектив нового бренда АвтоВАЗа на российском рынке.
«Тут многое зависит от того, кого именно АвтоВАЗ выбрал [в качестве партера], в какой ценовой группе будет «играть» бренд. Я практически уверен, что это будут машины классом выше, чем автомобили АвтоВАЗа, поскольку компании нет смысла запускать конкурента для своей основной линейки. Но пока что есть вопросы касательно того, насколько широким будет модельный ряд нового бренда, какой будет его ценовая политика по конкретным машинам. Составляющих формулы успеха так много, что пока о них детально не знаешь, предсказать успешность проекта сложно», — сказал он, подчеркнув, что уровень цен на машины нового бренда также будет зависеть от того, распространится ли на него программа господдержки АвтоВАЗа.
«Думаю, что АвтоВАЗ планирует расширяться по классическому пути большинства мировых концернов, которые в своей линейке имеют лоукост, средний ценовой сегмент и премиум-сегмент. Поэтому, возможно, в будущем мы сможем увидеть премиум-сегмент от АвтоВАЗа. Однако тут речь идет о достаточно далеком будущем», — добавил Мосеев.
Специалист предположил, что на начальном этапе на заводе в Санкт-Петербурге будут делать автомобили из предварительно разобранных в Китае машинокомплектов.
«Тут вряд ли стоит ожидать какого-то другого развития событий. В начале это будет DKD [Disassembled Knock Down - сборка осуществляется из машинокомплектов, полученных путем снятия с полностью собранных и готовых автомобилей агрегатов и отдельных узлов]. Но у меня есть уверенность, что на заводе довольно быстро перейдут к крупноузловой сборке или SKD [технология сборки автомобилей, при которой на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые к сборке комплектующие], а затем – к CKD [Completely Knocked-Down — «сборка полного цикла» или мелкоузловая]», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа в России по итогам 2023 года выросли на 87% и достигли 352,5 тыс. авто.