При эксплуатации китайских автомобилей зимой их владельцы чаще всего жалуются на жидкокристаллические мониторы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на автоэксперта Сергея Логинова.

«Самая большая и частая проблема китайских машин — это проблемы с жидкокристаллическими мониторами. У кого-то он вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплее — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», — сказал Логинов.

При этом эксперт отметил, что на морозе китайские автомобили заводятся без особых проблем. У большинства ездящих в России машин новые аккумуляторы и хорошие силовые агрегаты европейских компаний.

По данным директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах упали на 60% с октября — после резкого поднятия ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, приобретать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателю не выгодно и дешевле пользоваться каршерингом или такси.

Автомобильные производители из Китая в 2024 году планируют продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых машин. Между тем, в Минпромторге заявили, что российский авторынок вскоре начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц.