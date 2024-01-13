Самые надежные: эксперты назвали лучшие авто за полмиллиона

Цены растут, в том числе и на вторичном рынке. Если полтора года назад за полмиллиона можно было купить практически каждую вторую машину с пробегом, то сейчас в эту цену вкладывается только пятая часть машин. Эксперты из «За рулем» составили перечень самых надежных авто за эту цену, сообщает ИА DEITA.RU.

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Знатоки говорят о том, что 500 тысяч считаются ограниченным бюджетом, и на что-то кроссоверное рассчитывать не стоит. Можно выбрать 12-летний седан с пробегом больше 200 тысяч километров и не в идеальном состоянии. Лучшим в такой номинации признали Ford Focus, где-то 2010-х годов производства. Заявляется, что четыре ступени автотрансмиссии просты и недороги в ремонте, моторы в таких машинах вполне живучие и могут спокойно откатать где-то 350 тысяч километров, только после этого смогут потребовать капитального ремонта.

Следом идут Kia Rio, за указанную сумму их можно купить только на механике. Уточняется, что главные их достоинства – кузов, который очень долго ездит без «рыжиков», они легко ремонтируются, довольно надежны, но при этом подводит их ходовая, а материалы, которые использованы в салонах, довольно дешевы. Однако это жизнестойкая и неприхотливая машинка.

Следующий автомобиль в рейтинге – Skoda Octavia. За полмиллиона можно найти где-то 14-летний автомобиль на механику. Лучше всего, по мнению экспертов, выбрать лифтбэк на 102 силы и 1,6-литровым двигателем на восемь клапанов. Среди плюсов также просторный салон, большой багажник и крепкая подвеска. Правда, пробега в ней будет больше, чем в Kia.

Пятерку завершают Mitsubishi Lancer и Renault Logan. Их считают вполне подходящими для наших дорог, ремонтоспособными, у Mitsubishi, несмотря на быстро ржавеющий кузов, еще и неплохие долговечные моторы.