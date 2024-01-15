Renault решила обновить старый Duster второго поколения

Конец прошлого года ознаменовался дебютом новых Dacia и Renault Duster, однако второе поколение кроссовера не торопится в отставку: его модернизировали. Премьера состоялась в Бразилии.

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Renault Duster получил одну из узнаваемых фамильных черт современных моделей марки - Y-образную графику светотехники. Ретушировали и решётку радиатора. Больший акцент сделан на безопасности: в базовой комплектации автомобиль теперь оснащён шестью подушками безопасности против двух ранее.

Из прочего: более широкий подлокотник, другая графика приборов, дополнительные USB-разъёмы. В топовой версии "Дастер" можно купить с системой камер кругового обзора, беспроводной зарядкой, также самый дорогой кроссовер отличим по декору под внедорожник и 17-дюймовым колёсам.

Никаких изменений в плане линейки агрегатов не произошло. В Южной Америке Renault Duster доступен с атмосферником 1,6 или турботройкой 1,3 литра. Первый может агрегатироваться МКПП или вариатором, второму положен вариатор. Привод во всех комплектациях - только передний.

Цены - от 122 290 до 153 890 реалов (2,23-2,78 млн рублей).