Специалист дал совет, как завести автомобиль в сильный мороз

«После запуска отпускаем педаль сцепления. Держим коробку передач в нейтральном положении. Также нужно пытаться завести двигатель. Включать стартер на короткое время, это обеспечит подачу масла в двигатель. Если после двух-трёх попыток двигатель не запускается, подождите одну минуту и попробуйте снова. В случае если двигатель не запустился, проделываем действия в том же порядке», — рассказал эксперт.