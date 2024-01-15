Dongfeng нашел способ снизить стоимость кроссовера 580 в России

Кроссовер Dongfeng 580 снова появился на рынке России в сентябре 2023 года. Недавно его стоимость впервые снизилась.

В дилерских центрах в России модель Dongfeng 580 предлагается в единственной комплектации - Luxury. С наступлением января стоимость автомобиля изменилась в меньшую сторону. Сейчас она на 101 тысячу руб меньше прежнего прайса. В процентном выражении снижение стоимости составило 3.7%.

Осенью с началом реализации данный кроссовер оценивался в 2 750 000 рублей. Сейчас приобрести его можно за 2 649 000 рублей. Техническая часть и список опций не изменились. Кроссовер оснащается бензиновым турбированным двигателем на 1.5 литра, производительность которого составляет 145 л.с. В связке с ним работает вариатор Punch Powerglide и переднеприводная система.

В комплектации Luxury в списке опций заявлены подушки безопасности, передние и боковые, камеры с обзором на 360 градусов и система доступа без ключа. Кроме того, в автомобиле предлагается функция запуска мотора с кнопки, система контроля давления в колесах и датчики парковки. Кроссовер Dongfeng 580 получил люк с электрическим приводом, мультимедийную систему с дисплеем на 9 дюймов и акустику с 6 динамиками. В салоне уже установлен регистратор. Дополняется список опций климат-контролем и круиз-контролем. Для безопасности эксплуатации предусматривается система крепления ISOFIX.

Dongfeng 580 ранее был признан самым бюджетным 7-местным автомобилем на рынке России. Он данному параметру он обошел 7-местные модели в линейке Chery и внедорожники GAC и Jetour.