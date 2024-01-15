Простые способы открыть замерзшую дверь автомобиля

Зимой российские автомобилисты вынуждены сталкиваться с рядом проблем. Самая распространенная - примерзание дверных уплотнителей.

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Самая частая ошибка всех автомобилистов при обнаружении примерзания дверей машины - активное физическое воздействие. Если активно дергать ручку и пытаться рывками оторвать дверь от ледяной кромки, можно повредить уплотнители, изготовленные из резины. Кроме того, большая часть деталей замков изготавливается из пластика, поэтому они тоже могут ломаться.

Если дверь примерзла, есть способ справиться с проблемой. Для этого следует постучать по периметру рамки двери - так можно будет раскрошить лед, который образовался в уплотнителе. Предварительно стоит проверить все двери транспортного средства. Нередко возникают ситуации, когда одна из дверей не примерзает и открывается.

Если действия с постукиванием по водительской двери не помогают, нужно проделать аналогичные манипуляции с остальными. В некоторых случаях пассажирская дверь открывается намного быстрее, чем водительская.

У владельцев хэтчбеков и кроссоверов есть возможность попасть в салон через дверь багажного отделения. Практика показывает, что багажник примерзает намного реже. Как только появится доступ к салону, следует включить печку и хорошо прогреть салон. Под воздействием тепла лед на дверных уплотнителях растает, а двери можно будет открыть изнутри.

В борьбе со льдом, который сковывает двери, стоит позабыть про “дедовские методы”. К таким относят те, в которых предлагается применять кипяток, огонь или фен. Подобные способы могут приводить к более серьезным проблемам - повреждение внутренних деталей замка. Еще одна возможная неприятность - дефекты на ЛКП в результате нагревания или резкого перепада температуры.