Автоэксперт Солдатов дал важный совет желающим купить машину в 2024 году

Автоэксперт Солдатов решил дать важный совет желающим купить машину в 2024 году
Автомобильный эксперт Роман Солдатов в беседе с «Известиями» поделился своим прогнозом по поводу изменения цен на автомобили в России в 2024 году. А также сообщил, к чему надо готовиться тем, кто хочет купить новый автомобиль.
По словам Солдатова, в 2024 году в России возможно увеличение минимальной цены на новые автомобили иностранного производства. Эксперт прогнозирует, что рост цен может составить от 200 000 рублей. Средняя цена новой иномарки в России вырастет с 2,8 млн рублей до 3-3,2 млн рублей.
Эксперт считает, что на стоимость новых автомобилей будут влиять несколько причин. На цены окажет влияние курс валют, а также повышение утилизационного сбора. Также дилеры захотят компенсировать упущенную прибыль в период новогодних праздников. Цены на подержанные иномарки тоже вряд ли упадут. Иномарка в хорошем состоянии будет стоить от 1,5 до 1,8 млн рублей. При этом АвтоВАЗ пообещал не повышать цены на новые автомобили Lada.