Автоэксперт Солдатов дал важный совет желающим купить машину в 2024 году

Автомобильный эксперт Роман Солдатов в беседе с «Известиями» поделился своим прогнозом по поводу изменения цен на автомобили в России в 2024 году. А также сообщил, к чему надо готовиться тем, кто хочет купить новый автомобиль.

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По словам Солдатова, в 2024 году в России возможно увеличение минимальной цены на новые автомобили иностранного производства. Эксперт прогнозирует, что рост цен может составить от 200 000 рублей. Средняя цена новой иномарки в России вырастет с 2,8 млн рублей до 3-3,2 млн рублей.