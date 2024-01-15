1000-сильный электрический седан BYD Yangwang протестировали при минус 40°C

Портал Car News China поделился подробностями о четырёхдверке U7 — легковом флагмане автогиганта BYD. Похоже, что Yangwang проводит тесты в самом холодном регионе Китая — Внутренней Монголии. Судя по фотографиям, у серийной «семёрки» будет дрифт-режим, то есть передние электродвигатели четырёхмоторной силовой установки e⁴ возможно принудительно отключить.

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Габариты Yangwang U7 больше не секрет: длина/ширина/высота новинки равны соответственно 5265/1998/1517 миллиметрам, колёсная база — 3160 миллиметров. «Китаец» на четыре сантиметра длиннее, на семь сантиметров шире и на миллиметр ниже, чем Mercedes-Benz EQS. По аэродинамике Yangwang U7 предпочтительнее: заявленный Сх = 0,195: это на 0,05 лучше, чем у «Мерседеса».

Yangwang

Yangwang

Yangwang

Yangwang

Yangwang

У тестового прототипа оригинальные обтекаемые колёсные диски, но в остальном отличий на фотографиях нет. У Yangwang U7 будут зарядные лючки с обеих сторон, хитрые выштамповки на дверях, контрастная чёрная крыша с лидаром и перфорированные тормозные диски «по кругу». Ожидается, что силовая установка разовьёт более 1000 лошадиных сил, но точные параметры держатся в секрете.