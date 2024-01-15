Эксперт решил раскрыть самый главный минус "китайцев" в условиях зимы
По мере расширения ассортимента китайских моделей россияне больше узнают о них в условиях эксплуатации. Главное опасение - как "китаец" покажет себя зимой. Автоэксперт Сергей Логинов рассказал в беседе с "КП" о наиболее частых проблемах китайских авто в условиях отрицательных температур.
По мнению Логинова, самой частой проблемой является нестабильная работа на морозе жидкокристаллических дисплеев мультимедиа.
"Машины-то заводятся без особых проблем: у большинство ездящих в России автомобилей новые аккумуляторы, хорошие моторы европейских компаний. Но с экраном проблемы - у кого-то он вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы - в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплей - и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта", - рассказал эксперт.
Если говорить о технике, то самой беспроблемной машиной Логинов назвал модели с бензиновыми моторами не ранее 2020 года выпуска.
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