Эксперт решил раскрыть самый главный минус "китайцев" в условиях зимы

"Машины-то заводятся без особых проблем: у большинство ездящих в России автомобилей новые аккумуляторы, хорошие моторы европейских компаний. Но с экраном проблемы - у кого-то он вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы - в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплей - и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта", - рассказал эксперт.