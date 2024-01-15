Отцы против детей: особенности автомобильных гонок в Австралии

Когда живешь в местах, где пауки бывают размером с кошку, а на кухню может запросто вползти погостить трехметровый удав, представления о нормальности неизбежно меняются. Запустить гоночную серию, где на равных гонялись бы Alfa Romeo из семидесятых, Opel из девяностых и Aston Martin из двухтысячных? Легко! Встречайте австралийский чемпионат National Sports Sedan Series и самых ярких его участников.

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Серия существует аж с 1976 года, хотя в её истории были два перерыва: два ковидных года, 2020-й и 2021-й, а также пауза в целых 10 лет, с 1981-го по 1991-й. С самого начала организаторы придерживались максимально свободного регламента, и этот принцип главенствует до сих пор — минимум ограничений, максимум творчества, мощности и скорости. Во многом здесь ещё жив дух великолепной Группы 5, о которой мы подробно рассказывали.

Мотор.ру

Именно поэтому на старт выходят автомобили, которым в нормальном мире не должно быть места на одной трассе: по большей части это так называемые силуэты, которые лишь снаружи похожи на дорожные экземпляры. Под тонкими панелями из пластика и карбона скрываются сделанные с нуля пространственные каркасы и очень, очень серьезная техника.

Мотор.ру

Самый популярный двигатель — шестилитровый V8 от Chevrolet, из которого лидеры выжимают под 700 лошадиных сил. Чаще всего он агрегатируется с пяти- или шестиступенчатой механикой, смонтированной по схеме transaxle. Весят машины чуть больше тонны, а гигантские спойлеры и антикрылья обеспечивают мощный прижим. Как результат, «спортседаны» как минимум не уступают автомобилям флагманской австралийской серии V8 Supercars, а на некоторых трассах привозят им одну-две секунды.

Мотор.ру

Как вы уже догадались, машине даже не обязательно быть седаном, чтобы получить допуск в чемпионат: главное, чтобы она снаружи напоминала что-нибудь серийное. Огнедышащее купе Alfa Romeo Alfetta GTV с мотором Chevrolet — пожалуй, лучшая иллюстрация того, что дозволяет регламент. Кстати, перед вами настоящая суперзвезда Sport Sedan Series: именно эта Альфа гоняется аж с 1992 года, а в конце октября на ней завоевал двенадцатый (!) титул местный пилот Тони Рикьярделло.

Мотор.ру

Нет, не родственник Дэна Рикьярдо из Формулы-1, хотя даже в чем-то похож.

Мотор.ру

Бывалым поклонникам автоспорта эта Audi A4 может напомнить технику DTM — на похожих седанах 10–15 лет назад добывали титулы Маттиас Экстрём, Тимо Шайдер и Мартин Томчик. Но сходство обманчиво: начинка не имеет к DTM никакого отношения. И да, здесь тоже стоит двигатель Chevrolet! В прошлом году эта Audi довезла до чемпионства юного Джордана Карузо, который успешно совмещает реальные гонки с карьерой профессионального симрейсера.

Мотор.ру

Ещё одна популярная у поклонников машина в стиле DTM — Opel… Вернее, конечно же, Holden Calibra — мы ведь в Австралии! На этом черном купе с сами-знаете-каким двигателем Стив Тамаси стал лучшим в 2018 году, а в 2023-м выиграл гонку на легендарной трассе Mount Panorama — «спортседаны» не выступали здесь аж с 1992-го и, наконец, триумфально вернулись. И даже на таком сложном автодроме темп лидеров оказался выше, чем у машин чемпионата V8 Supercars.

Мотор.ру

Кстати, если вы не знакомы с автомобилями V8 Supercars, пожалуйста — они выглядят примерно так. Этот Ford Falcon был построен ещё в 2002 году, а после смены регламента обосновался в Sport Sedan Series вместе с несколькими другими «старичками». Да, в основе здесь не кастомный каркас, а вполне серийный кузов, но свободные правила позволяют накрутить технику до конкурентоспособного уровня.

Мотор.ру

Например, в минувшем сезоне Эшли Джарвис на этом Holden Monaro регулярно приезжал на подиум, какое-то время даже лидировал в чемпионате и занял итоговое третье место, не так много уступив Рикьярделло и Карузо с их грозными «силуэтами».

Мотор.ру

Вообще, регламент серии настолько демократичен, что сюда пускают практически всё — главное чтобы было дикое, с большим мотором и огромными крыльями. Это, кстати, дословная формулировка от организаторов. Поэтому многие участники просто закупились в Америке «силуэтами» из чемпионата Trans-Am: по скорости, мощности и духу такие машины очень близки к «спортседанам», так что почему нет?

Некоторые участники стараются поддерживать актуальность своих автомобилей — например, этот оранжевый монстр выглядит как Ford Mustang только что ушедшего шестого поколения. Но не обманывайтесь: купе впервые выехало на трассы как минимум в 2005 году, а дизайн тогда был выполнен в стиле ещё четвертого Мустанга из девяностых! За прошедшие годы гонщик Фил Кромптон постарел, зато вырастил сына — и передал тому свою боевую машину.

Разбрасываться хорошей техникой в Австралии вообще не принято. Где-то в восьмидесятых местный конструктор Дэррил Сейдел построил два силуэта Chevrolet Monza для американской серии IMSA, во многом основанной на правилах Группы 5. Одна машина перед вами — в гонках она уже не участвует, разве что иногда выезжает покрасоваться.

А это… Вторая Monza, да ещё и с историей! На этой машине городской этап IMSA в Майами должны были ехать австралийский чемпион Формулы-1 Алан Джонс и гуру кузовных гонок Питер Брок. Но заезд так и не состоялся, а Chevrolet остался пылиться в гараже на долгие годы. В 1995-м его нашли, вернули в Австралию, поставили под капот мотор Dodge от NASCAR — и переодели в Saab 900! Ну а что, форма кузова в целом похожа…

Надо ли было воскрешать старика? Ещё как! Боевой Saab стал чемпионом в 2004, 2006 и 2010 годах — причем под управлением трех разных пилотов. Дальше особых успехов не было, но здесь скорее дело не в возрасте, а в пилоте: с 2014-го машиной владеет середнячок Тони Кокс. Но вот честно скажите: где ещё вы встретите автомобиль, который гоняется уже четыре десятка лет?

Как вы уже поняли, в этих гонках нет вообще ничего невозможного. Вот, например, Марк Дагган из команды Duggan Family Racing выступает на Aston Martin DBR9, причем чуть ли не с заводской поддержкой британцев. Или, по крайней мере, с их одобрения. Но к настоящему ле-мановскому DBR9 эта машина не имеет почти никакого отношения — и не надейтесь на крещендо благородного V12 из-под капота. Да-да, там тоже стоит Chevrolet V8.

Угадайте, что за мотор у этой кислотнейшей Mazda RX-7? А вот и неправильно, не Chevrolet — и вообще не V8. Но и не ротор! Догадаться все равно невозможно, так что не станем дальше тянуть: это ниссановская двухлитровая турбочетверка SR20 — примерно как у чемпионской желтой Сильвии нашего дрифтера Георгия Чивчяна.

Мотор.ру

Но вообще-то роторы регламентом Sports Sedans Series разрешены — например, трехсекционный мотор 20B от Mazda Eunos Cosmo со здоровенной турбиной Garrett GTX45 носит по трассам вот эту RX-7. Кстати, машину своими руками с нуля построили отец и сын — и последний вдобавок отвечает за пилотаж. Вообще, команды в классическом понимании тут почти отсутствуют: в гонках обычно выступают не наемные пилоты, а сами владельцы.

Мотор.ру

Хотите верьте, хотите нет, но в чемпионате «спорстеданов» участвуют даже Жигули! Ну, почти… Гоночный силуэт Брэда Шилза стилизован под купе Fiat 124 Abarth, то есть близкого родственника нашей советской «копейки». Причем параллели здесь не заканчиваются, ведь под капотом стоит роторный мотор — не экспериментальный вазовский, конечно, а легендарный маздовский 13B. Да-да, с третьей попытки мы нашли двигатель от RX-7, пусть и не в RX-7. Между прочим, машина весьма шустрая — по итогам этого сезона Шилз занял седьмое место!

Про диковинных участников этой серии можно рассказывать ещё долго — но возможно, что скоро всё изменится. На последний этап сезона в Голд-Косте заявился юный талант Кэмерон Маклауд на новейшем Мустанге, построенном на базе современной машины V8 Supercars. Только мощнее, с улучшенным прижимом, более цепкими шинами и производительными тормозами — спасибо демократичному регламенту.