MAN-Fulda — автопоезд с прицепом-сценой, открывающейся как веер
Это Fulda Showtruck 2000, или его еще называют MAN-Fulda — один из самых интересных автопоездов, созданных в Европе.
Его история начинается в 1990-х годах, когда немецкому производителю шин Fulda Reifen понадобился эксклюзивный рекламный грузовик, способный служить мобильной площадкой для ярмарок.
Несколько экспертов собрались вместе, чтобы спроектировать данный автомобиль: первые эскизы были сделаны в 1995 году, а строительство началось только в 1999 году. Официально MAN-Fulda был представлен только в 2002 году на выставке IAA в Ганновере.
Шасси и основные компоненты были от грузовика MAN, включая 12,8-литровый двигатель D28 Евро-3 и автоматизированная коробка передач от MAN TGA.
А вот кабина была полностью оригинальной: она почти вдвое превышала европейский стандарт того времени, имела ровный пол, внутреннюю высоту два метра и даже туалет с душем.
Доступ в кабину также отличался: грузовик имел центральную сдвижную дверь, открывающуюся с кнопки, а также автоматические выдвижные ступеньки.
Полуприцеп был не менее выдающимся. Он представлял собой мобильную сцену, которая раскрывалась подобно вееру. Эта идея была придумана в 1995 году и успешно реализована в данном проекте.
Вся операция раскладывания осуществлялась с помощью дополнительных колес, размещенных поперек, обеспечивающих боковое перемещение двух половин полуприцепа. Сцена площадью 70 м² имела мощное звуковое и световое оборудование.
Автопоезд получил разрешение на передвижение по дорогам общего пользования и широко использовался в рекламных мероприятиях Fulda Reifen. О его нынешнем местонахождении известно немного, свежих фотографий найти не удалось. Но, возможно, он все еще существует и хранится на каком-то складе.