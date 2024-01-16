Мужчин предупредили об опасности использования популярной функции в автомобиле

Использование подогрева сидений в автомобиле может негативно повлиять на качество спермы и способность мужчины иметь детей. Об опасности популярной автомобильной функции предупредил эксперт по мужской фертильности, профессор андрологии в Манчестерском университете Аллан Пейси, пишет Daily Mail.

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Пейси объяснил, что при нагревании интимной зоны до определенной температуры снижается выработка сперматозоидов, ухудшается их качество и скорость движения. Андролог подчеркнул, что это временный эффект, который возникает только при регулярном воздействии высоких температур. Тем не менее он посоветовал не пользоваться подогревом сидений тем, кто планирует в ближайшее время зачать ребенка.

Также Пейси считает, что для поддержания фертильности не следует использовать электронные одеяла с подогревом, носить узкое белье или брюки. Специалист объяснил, что для наилучшего качества спермы температура яичек должна быть немного ниже общей температуры тела.