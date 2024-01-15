Автосервисы в России нашли способы устранения проблем с китайскими машинами

Автоэксперт Никита Бетман рассказал, что многие проблемы с иномарками из КНР удалось решить в российских автомастерских.

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По его словам, в холодное время года начали всплывать проблемы с китайскими машинами.

"В основном это касается пластика, используемого в производстве: он при сильных морозах может колоться. Также есть проблемы с электроникой, которая хотя и заявлено, что хорошо переносит суровые зимы и низкие температуры, все равно не выдерживает", - цитируют специалиста Aif.ru.

Бетман добавляет, что отказывают ЖК-мониторы, которые промерзают и просто перестают работать.

Как отмечает специалист, официальные дилеры признают поломки не гарантийными и отказывают в ремонте, что сильно бьет по кошельку владельцев китайских машин.

Ранее эксперт Егор Васильев рассказал о том, что в целом китайский автопром очень неплохо показал себя во время морозов, несмотря на отдельные поломки, о которых владельцы сообщают в соцсетях. По его словам, при возникновении эксплуатационных проблем китайцы очень быстро вносят изменения и в комплектующие, и в процесс конвейерной сборки.

По сравнению с 2022 годом доля машин из КНР выросла почти вдвое (37% в декабре 2022 года). Отечественный автопром в конце 2023 года занимал около трети рынка (30%). Доля брендов из остальных стран продолжает снижаться.