Водителям назвали пробег, при котором надо заменять масло

Каждые 15 тысяч километров пробега необходимо менять моторное масло, причем этот показатель должен быть уменьшен вдвое, если двигатель работает с нагрузкой или часто передвигается в пробках. Таким мнением поделился эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Несвоевременная замена масла грозит заклиниванием двигателя, предупредил эксперт. Не стоит забывать, что все автопроизводители указывают усредненные сроки к замене масла. Что касается рекомендованных 15 тысяч км пробега, то эта цифра усредненная, без учета нагрузок на силовой агрегат, объясняет Колодочкин.