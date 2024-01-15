"СберАвто" решила найти главное правило экономии на автомобильном топливе
К личному автомобилю "прилагаются" затраты на топливо, страховку, ремонт и обслуживание. Однако есть способы экономить на содержании своего транспортного средства без ущерба для любимой машины. Эксперты "СберАвто" выделили главные правила.
Так, следует придерживаться спокойного стиля вождения, выключать мотор при длительных остановках, контролировать давление в шинах (неправильные показатели могут привести к перерасходу топлива), использовать программы лояльности АЗС и подключить кэшбэк в банковских приложениях. Также отмечается, что на хорошем покрытии, подъемах и длинных участках снизить расход топлива помогает круиз-контроль.
По данным Росстата, за первые полторы недели нового года средние розничные цены на бензин выросли на 26 копеек, а на ДТ - на 10 копеек.
Рост розничных цен на топливо по итогам 2023 года удалось удержать близко к инфляции. Превысили средние показатели только бензины АИ-98 и выше, а также зимний дизель, который априори всегда дороже летних и межсезонных сортов.
Ранее "РГ" рассказывала, может ли в 2024 году повториться топливный кризис прошлой осени.