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"СберАвто" решила найти главное правило экономии на автомобильном топливе

К личному автомобилю "прилагаются" затраты на топливо, страховку, ремонт и обслуживание. Однако есть способы экономить на содержании своего транспортного средства без ущерба для любимой машины. Эксперты "СберАвто" выделили главные правила.

"СберАвто" решила найти главное правило экономии на автомобильном топливе
© Российская газета

Так, следует придерживаться спокойного стиля вождения, выключать мотор при длительных остановках, контролировать давление в шинах (неправильные показатели могут привести к перерасходу топлива), использовать программы лояльности АЗС и подключить кэшбэк в банковских приложениях. Также отмечается, что на хорошем покрытии, подъемах и длинных участках снизить расход топлива помогает круиз-контроль.

По данным Росстата, за первые полторы недели нового года средние розничные цены на бензин выросли на 26 копеек, а на ДТ - на 10 копеек.

Рост розничных цен на топливо по итогам 2023 года удалось удержать близко к инфляции. Превысили средние показатели только бензины АИ-98 и выше, а также зимний дизель, который априори всегда дороже летних и межсезонных сортов.

Ранее "РГ" рассказывала, может ли в 2024 году повториться топливный кризис прошлой осени.

Автоэксперт
Росстат