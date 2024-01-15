Exeed VX и компания: выбираем полноразмерный кроссовер до 6 миллионов рублей

Казалось бы, кому нужны полноразмерные кроссоверы в условиях российской действительности? Ведь большие габариты – это проблемы с поиском парковочного места и сложности при маневрах в плотном городском трафике, а среднеразмерные модели нередко предлагают и ничуть не меньший комфорт и оснащенность, при этом по динамике, скорости, маневренности и эмоциональности частенько превосходя более крупных конкурентов. Но, как говорится, «размер все-таки имеет значение», особенно когда нужно перевезти большую компанию или хочется отправиться в дальнее путешествие, не ограничивая себя в количестве взятого с собой снаряжения. Так какие новые полноразмерные кроссоверы можно приобрести в салонах российских дилеров?

Exeed VX – премиум по-китайски

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Exeed VX можно смело назвать флагманом не только марки Exeed, но и всей линейки концерна Chery. Чуть более месяца назад в Россию пришел обновленный VX, еще более комфортабельный, особенно в шестиместном варианте, с двумя «капитанскими» креслами второго ряда. Вот только цены на него начинаются с отметки в 6,5 миллионов рублей… Но пока в продаже есть и предыдущая версия этого внедорожника по цене от 4 110 000 до 4 810 000 рублей, и эти автомобили тоже достойны внимания.

Под капотом у этих полноприводных кроссоверов точно такой же двухлитровый турбомотор F4J20C мощностью 249 л.с., вот только коробка – не 8-ступенчатый автомат Aisin, как в случае VX New, а семиступенчатый «мокрый» робот 7DCT. Эта парочка обеспечивает разгон автомобиля внушительного веса и размера (длина – 4970 мм, колесная база – 2900 мм, полная масса – 2438 кг) до 100 км/ч за 8,5 секунды. Владельцы, правда, сетуют на задержки в работе силового агрегата при экстренных ускорениях со средних скоростей: даже в спортивном режиме он берет пару секунд паузы, прежде чем приступить к разгону. И трансмиссия медлит с переключениями «вниз», и двигатель подолгу выбирается из турбоямы.

Если вам позарез нужны 20-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, многоцветная атмосферная подсветка и водительское сиденье с регулируемым поясничным подпором, то стоит раскошелиться на комплектацию President за 4 400 000 рублей. Если вы готовы обойтись обычным круиз-контролем, 19-ми дисками и двумя цветами подсветки, можно сэкономить почти 300 000. Что же касается комплектации President Limited Edition, то «ограниченный президент» отличается от «просто президента» исключительно внешним и внутренним оформлением: эксклюзивным цветом «Эмеральд» (изумрудный), окрашенными под бронзу логотипами и контрастными вставками в ламели облицовки радиатора, а также материалами внутренней отделки. Смотрится все это «дорого-богато», но, как говорится, «на скорость не влияет».

Что же касается внутренних объемов, то с этим у VX полный порядок. Во-первых, пассажирам второго ряда реально очень просторно. Более того, и третий ряд сидений можно назвать «обитаемым» без всяких оговорок, хотя сами сиденья третьего ряда жестковаты и плосковаты. Тем не менее двое взрослых усядутся на «галерке» с определенным запасом – ведь второй ряд можно сдвинуть вперед. Но и в такой конфигурации обитатели второго ряда не почувствуют себя обделенными пространством для ног.

Ну и, наконец, багажник… Официальные данные гласят, что минимальный объем багажника (при разложенном третьем ряде сидений) составляет 520 л, а максимальный, с убранными в пол креслами второго и третьего ряда – аж 2800 л. Эти объемы, конечно же, измерялись не по VDA, а «под крышу», но все равно впечатляют.

Jetour X90 Plus – недорого, но сердито

Если Exeed VX – это результат курса Chery на вступление в «высшую», премиальную лигу, то представитель другого суббренда того же концерна, Jetour X90 Plus, построенный на той же платформе M3X, воплощает стремление сделать большой кроссовер относительно доступным. А за счет чего можно уменьшить цену? Прежде всего – за счет установки более бюджетного мотора.

И действительно, помимо все того же двухлитрового F4J20C (который в данном случае настроен на 245 л.с) под капотом X90 может стоять 196-сильная «турбочетверка» SQRE4J16 объемом 1598 кубиков. А ведь меньшая мощность – это еще и меньший транспортный налог. Стоит, правда, учесть, что более нагруженный 1,6-литровый мотор во многих режимах потребляет больше горючего, чем двухлитровый, так что эксплуатационная экономия может оказаться весьма относительной. Зато по разгонной динамике двухлитровые машины выигрывают у 1,6-литровых просто «всухую», 8,5 секунды до сотни против 11.

Во-вторых, можно отказаться от полного привода. В-третьих, внедрить климатическую установку попроще: двух-, а не трехзонную. В четвертых, можно отказаться от дорогостоящих электронных ассистентов, прежде всего – от адаптивного круиз-контроля. Можно обойтись без третьего ряда сидений – хотя примечательно, что на китайском рынке семиместные версии X90 присутствуют изначально, и именно к ним относится добавка Plus, а с недавнего времени такие машины в топовой комплектации Luxury начали официально завозить в Россию. Наконец, можно использовать отделочные материалы попроще…

А в итоге начальную комплектацию Comfort 1,6 можно купить за 3 399 000 рублей, а со всеми возможными скидками и вовсе за 2 600 000. Топовая комплектация Luxury с 1,6-литровым мотором стоит 3 609 000 рублей без скидок и от 2 619 000 со всеми скидками, если вы сдадите машину в трейд-ин и воспользуетесь кредитом. Версии с двухлитровым мотором в той же комплектации Luxury продаются за 3 839 900 (5 мест) или 3 889 900 (7 мест), а со скидками – за 3 039 000 и 3 171 000 соответственно. Ну а для тех, кто готов отказаться от некоторых опций, таких как сервопривод двери багажника, асферические боковые зеркала и система мониторинга слепых зон, но хочет получить максимально возможную для данной модели динамику, есть комплектация Elite 2,0 за 3 719 900 рублей (или от 2 820 000 со всеми скидками).

Но не стоит считать, что Jetour X90 Plus в начальной комплектации Comfort – это «большая пустая консервная банка с 1,6-литровым мотором». Вовсе нет. Уже в этой комплектации владелец получит полностью светодиодную оптику, спарку из двух 12,3-дюймовых дисплеев, сенсорную панель управления климатом, панорамную крышу с люком, рулевую колонку, регулируемую по углу наклона и вылету, регулируемые спинки сидений второго ряда, полный комплект «теплых опций», включая подогрев руля и всех сидений, вентиляцию сиденья водителя и многое другое. Ну а про внутренний объем даже и говорить не стоит: и на втором ряду простор – хоть ногу на ногу закидывай, и в багажнике хватит места для очень многого: объем багажника составляет 136 л в семиместной конфигурации, 723 л (в пятиместной) и 1634 л, если сложить все сиденья. И похоже, что эти цифры уже получены по стандарту VDA.

Changan CS95 – минимальная цена при максимальной оснащенности

Впрочем, человеку, который хочет приобрести полноразмерный кроссовер за относительно вменяемые деньги, стоит заглянуть в дилерские центры марки Changan. Эта марка последнее время действует на нашем рынке очень напористо, и у нее, пожалуй, самый широкий модельный ряд, в котором нашлось место и маленькому седану Alsvin (единственному китайскому автомобилю категории B+ на российском рынке), и полноразмерному кроссоверу Changan CS95.

Длина кузова этого автомобиля составляет 4949 мм, то есть он на 91-93 мм длиннее, чем полноразмерные кроссоверы концерна Chery. Согласитесь, 9 сантиметров – это немало, особенно если они пойдут на увеличение внутренних объемов. Автомобилю полагается безальтернативный двухлитровый турбомотор JL486ZQ3 мощностью 224 л.с., в паре с которым работает (туш и барабанная дробь!) не робот, к которым в России до сих пор относятся с подозрением, а 6-ступенчатый или в случае машин, ввезенных после октября 2023 года, 8-ступенчатый классический автомат Aisin. Привод только полный, с автоматически подключаемым задним мостом. Все Changan CS95 имеют семь посадочных мест и предлагаются в двух комплектациях, DLX и Black Edition, различия между которыми носят в основном косметический характер.

Соответственно, и их рекомендованная цена отличается всего на 70 000 рублей: 4 199 900 в случае DLX и 4 269 900 для Black Edition. Но что еще приятней, многие дилеры реализуют собственную программу скидок, которая, если вы сумеете ей воспользоваться, снижает цену до 2 897 906 и 2 953 706 рублей соответственно!

При этом в любом случае вы получаете богато оснащенный автомобиль с полностью светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем головного медиаустройства (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), интегрированным видеорегистратором, вентилируемыми передними сиденьями, панорамной крышей с люком, электроприводом двери багажного отсека и солидным набором электронных ассистентов, включая интеллектуальный круиз-контроль, ассистент движения в пробках и системы предупреждения как фронтальных столкновений, так и боковых столкновений при движении задним ходом.

Ураганным разгоном Changan не порадует: до сотни CS95 разгоняется за 10,5-11 секунд, зато автомобиль готов побаловать обитателей ездовым комфортом и отменной плавностью хода. Все в порядке и с внутренними объемами: даже в семиместной конфигурации в багажник можно впихнуть груз объемом 418 литров (естественно, речь идет о загрузке под крышу), а если сложить все сиденья, доступный объем вырастает до двух кубометров (опять же, при загрузке под крышу). Вот и получается, что автомобиль, сопоставимый по оснащенности с Exeed VX, по цене лишь незначительно превосходит Jetour X90 Plus.

GAC GS8 II – брутальный и быстрый

И все же Changan CS95 – не самый большой автомобиль в нашей подборке «кроссоверов оверсайз». На эту роль безоговорочно может претендовать представленное в июле прошлого года второе поколение полноразмерного GAC GS8. Это действительно большой автомобиль: длина его – 4980 мм, высота – 1780 мм, а ширина – 1950 мм, но еще важнее тот факт, что у автомобиля очень большая колесная база, 2920 мм (больше только у роскошного гибридного кроссовера Voyah Free EVR, который мы включили в подборку, так сказать, вне конкурса). А большая колесная база – это и внутренний объем (на втором ряду реально можно сидеть, закинув ногу за ногу), и реально обитаемый третий ряд, и отменная плавность хода.

Под капотом нового GS8 – двухлитровый турбомотор 4B20J1 мощностью 231 л.с., и в спарке с 8-ступенчатой гидромеханикой он разгоняет немаленький автомобиль до сотни всего за 8,5 секунд. Привод – всегда полный. Реальных данных по объему багажника компания не приводит, но на вид он имеет вполне практичный объем даже в семиместной конфигурации. Ну а если сложить и сиденья второго ряда, то получится огромная платформа, позволяющая организовать в машине два полноценных спальных места. Дверь багажника, естественно, снабжена сервоприводом.

В остальном автомобиль оснащен в соответствии со всеми современными трендами: даже начальная комплектация GL (рекомендованная розничная цена – 3 799 700 рублей) имеет трехзонный климат-контроль, регулируемый по продольному положению и углу наклона спинки второй ряд сидений, комбинацию приборов с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем и головное медиаустройство с 10,1-дюймовым тачскрином, передние сиденья с электроприводом и красивую светодиодную оптику. Но, пожалуй, куда интересней выглядят старшие комплектации GX и GX Premium (рекомендованная цена – 4 368 700 и 4 399 700), где есть и электропривод складывания сидений третьего ряда, и электрорегулировка поясничного подпора, угла наклона и длины подушки водительского сиденья, и огромный «телевизор» головного медиаустройства с диагональю 14,6 дюйма, и дополняющий его 30-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD с русифицированным интерфейсом.

Марка GAC не позиционирует себя в качестве премиальной, но хорошо оснащенный, большой, быстрый, сурово квадратный, граненый и брутальный кроссовер GS8 вполне достоин того, чтобы обратить на него внимание на фоне других китайских собратьев.

Voyah Free EVR – почти спорткар

Изначально мы не собирались включать в обзор роскошные большие кроссоверы Voyah Free: во-первых, чистые электромобили все-таки стоит рассматривать отдельно, а цены на гибридные версии EVR и EVR LR (где R обозначает Long Range, увеличенный запас хода) стартовали с отметок 9 140 000 рублей. Но в конце года, «под елочку», многие дилеры устроили аттракцион неслыханной щедрости и объявили о том, что в рамках специальной акции модель Free EVR продается за 5 180 000 – 5 280 000 рублей, а EVR LR – по цене 5 780 000 – 5 980 000, то есть формально модель вписалась в заданные рамки «до 6 миллионов».

И тут важно отметить, что обе гибридных версии Voyah Free построены по последовательной схеме. Это означает, что бензиновые 1,5-литровые двигатели мощностью 108 л.с. не имеют механической связи с колесами, а приводят генератор, который подзаряжает ходовую батарею не самой большой емкости (33 кВтч у EVR, 39 у EVR LR). Для сравнения: у чисто электрического Free EV батарея имеет емкость 106 кВтч, и она обеспечивает номинальный запас хода в 500 км. Ну а гибриды на одной зарядке батареи и одной заправке могут преодолеть 674 км, а в варианте LR – и все 800 км. При этом разгоняются они ничуть не хуже чистой «электрички»: EVR LR набирает 100 км/ч за 4,8, а EVR – за 4,5 секунды. А чего бы им не разгоняться, если суммарная мощность двух ходовых электромоторов, каждый из которых вращает свою пару колес, составляет 684 лошадиных силы?

Динамическим способностям Voyah Free соответствует и конструкция подвески: впереди – сдвоенные А-образные рычаги, сзади – многорычажка, ну а за плавность хода отвечают пневмоэлементы с адаптивным изменением жесткости и возможностью увеличивать или уменьшать дорожный просвет на 100 мм, от 113 до 213 мм, при нормальном просвете в 180 мм. Авторы всех тестов отмечают, что рулится автомобиль на твердую пятерку. Ну а внутри Free полностью соответствует своему премиальному статусу. У нас на тесте был только чисто электрический вариант, но по внутреннему обустройству и оснащению электрические и гибридные версии этого автомобиля практически не различаются.

Один только «экраностас» из трех дисплеев с диагональю 12,3” на уникальной поднимающейся передней панели чего стоит, но помимо него в оснащение входят практически все известные на сегодняшний день фишки: автоматически выдвигающиеся дверные ручки, электропривод крышки багажного отделения (объем которого составляет 560-1320 л), полный набор электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки, панорамная крыша, прозрачность которой регулируется по той же технологии, что и в случае иллюминаторов Boeing 787 Dreamliner, система распознавания жестов водителя, система ночного видения, поддержка Android Auto и Apple CarPlay (кстати, недоступную для чисто электрических версий), Hi-Fi аудиосистема Dynaudio с 10 динамиками и многое, многое другое.

Параллельный импорт

Однако китайские кроссоверы – не единственно возможный выбор новой машины, и можно приобрести экземпляр, ввезенный по схеме параллельного импорта. Правда, цены на премиальные модели в разы превосходят обозначенные нами пороговые 6 миллионов рублей, так что для сохранения габаритов придется понизить планку статуса. Хотя даже в этом случае для того, чтобы включить в обзор хотя бы несколько моделей из параллельного импорта, нам пришлось поднять планку ценового ограничения до 6,5 миллионов, да и то вписаться даже под нее можно лишь в случае покупки автомобиля со всеми возможными скидками.

Volkswagen Teramont – универсальный «немец» с китайским акцентом

В свое время я назвал Teramont «лучшим автомобилем для путешествий на длинные расстояния». В этом плане с 2019 года ничего не изменилось, хотя автомобиль претерпел рестайлинг, а в Россию теперь везут машины, собранные в Китае и для китайского же рынка (где, кстати, модель пользуется огромной популярностью). Автомобиль по праву называется полноразмерным: его длина – 5052 мм, а колесная база – 2980 мм. По габаритам Teramont превосходит всех китайских одноклассников и уступает только Mazda CX-9.

Китайские VW Teramont имеют ряд внешних отличий. Во-первых, они получили «двухэтажную» головную светодиодную оптику, в которой верхний ряд отвечает за дальний, а нижний – за ближний свет, ну и как реверанс в сторону китайских вкусов – светодиодную полоску, пересекающую хромированную облицовку радиатора от левого блока фар до правого, и крупный светящийся логотип VW. Аналогичным образом и корму пересекает полоска красных светодиодов, а логотип светится красным светом.

Увы, если пробежаться по автосалонам, где продают новые параллельно-импортированные машины, вам, скорее всего, не удастся найти автомобиль, который стоил бы дешевле 7,5 миллионов. Более того, чаще всего на ценниках будут стоять цифры порядка 7,8 – 7,9 миллиона… Но суммарный объем скидок, которые предоставляют дилеры при продаже таких автомобилей, может превышать 1,5 миллиона рублей, так что если вы сдаете свою старую машину в трейд-ин, у вас все-таки есть шанс приобрести вожделенный Teramont за 6,4 – 6,5 миллиона.

Скорее всего, это будет семиместный автомобиль в приличной комплектации с двухлитровым мотором 2,0 TFSI мощностью 220 л.с. и роботизированной трансмиссией DSG, фирменной системой полного привода 4Motion, электроприводом передних и обогревом всех сидений, с многозонным климат-контролем и сервоприводом пятой двери, оснащенный системой кругового обзора, датчиками дождя и света, а также головным устройством с 10,2-дюймовым сенсорным экраном. Если вам повезет, то кроме собственной встроенной оффлайн-навигации на устройстве будут установлены пакеты Android Auto и Apple CarPlay, а автомобиль получит системы предотвращения столкновений, контроля слепых зон и удержания в полосе.

Естественно, в любом варианте он будет оснащен адаптивной динамической подвеской, системами помощи спуска по склону и старта вверх по склону, антиблокировочной системой и системой стабилизации. Что же касается объема багажника, то в семиместной конфигурации он равен всего 286 литрам – но такова ситуация практически со всеми полноразмерными кроссоверами, имеющими третий ряд сидений. Зато если третий ряд сложить, то объем багажника составит 871 литр, а если сложить и второй ряд, то в салон можно будет впихнуть груз общим объемом 2741 литр.

Mazda CX-9 – оверсайз для города

Mazda CX-9 – один из самых больших автомобилей в сегменте полноразмерных кроссоверов. Длина кузова этой модели составляет 5075 мм, и по этому параметру она уступает разве что Chevrolet Traverse с его героическими 5189 мм. Под стать и колесная база – 2930 мм (хотя у Teramont расстояние между осями все-таки больше). Но CX-9 заслуживает внимания не только из-за своих размеров, но и потому, что модель отлично известна в России, со всеми ее достоинствами и недостатками. Опять же: многим сочетание 2,5-литрового Skyactiv G Turbo c классической гидромеханикой покажется предпочтительней двухлитрового турбомотора и робота, тем более что 231 л.с. – это больше, чем 220. Но в свое время мы свели CX-9 и Teramont в очном поединке и пришли к выводу, что динамика у этих автомобилей на самом деле одинаковая, но Teramont – универсальней, явно лучше приспособлен к плохим дорогам и легкому бездорожью (которые для CX-9 в сути противопоказаны), а Mazda – комфортабельней, особенно на хорошем асфальте. А еще она лучше переносит плотный городской трафик, демонстрируя в городских условиях большую экономичность.

Но вот ситуация с ценами по сути повторяет ту, что мы видели в случае Teramont: изначально на ценниках значится 7 200 000 – 7 680 000 рублей. Однако дилерские скидки, которые в случае этой модели доходят до 1 миллиона, позволяют все-таки вписать ряд предложений в рамки 6,2 – 6,5 миллиона рублей, хотя и тут не обойтись без трейд-ин и кредита.

Но если все звезды совпали, то вы получите автомобиль в комплектации High или High Plus с кожаным салоном, обогревом всех и вентиляцией передних сидений, электрообогревом боковых зеркал и зоны стеклоочистителей, адаптивным круиз-контролем, системами распознавания дорожных знаков, контроля слепых зон и удержания полосе, головным устройством в виде отдельного планшета с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которым можно управлять при помощи шайбы-джойстика, оснащенный люком, двухзонной климатической установкой, системой кругового обзора и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Ну а с внутренним объемом, как сами понимаете, полный порядок – и для задних пассажиров места более чем достаточно, и объем багажника составляет 267, 840 или 1848 литров в семи-, пяти- и двухместной конфигурации соответственно.

Toyota Highlander, который не боится снега

Как известно, Toyota в России долгое время была не просто маркой, а своего рода религией, так что продавцы завезенных в порядке параллельного импорта кроссоверов Highlander не стесняются и назначают цену вплоть до 9 990 000. Но и здесь выручает программа скидок. Например, нам удалось найти в Москве предложение купить Highlander за 5 990 000, причем это оказался «мягкий» гибрид с силовой установкой суммарной мощностью 248 л.с., но минимальным опционным наполнением. Более того, нашлось и объявление о продаже завезенного из Грузии автомобиля в комплектации XLE и с 265-сильным 2,4-литровым турбомотором под капотом, причем всего за 6 050 000 рублей и без всяких скидок. Нашлась и пара предложений по цене 6 400 000 (естественно, это уже цена со скидками), и это были автомобили в комплектации Luxe, с двухлитровыми турбочетверками S20A-FTS мощностью 248 л.с. и 8-ступенчатыми автоматами UA80F – но за ними нужно прокатиться в Тулу или Рязань.

Highlander – автомобиль крупный, и по длине кузова (4966 мм) он превосходит почти всех включенных в обзор китайских одноклассников. Но вот автомобилям из «параллельного» набора он все-таки уступает, причем не только VW Teramont и Mazda CX-9 с их кузовами, превышающими в длину 5 метров, но и Hyundai Palisade, о котором мы еще поговорим. Тем не менее никто еще не жаловался на тесноту на втором ряду этого автомобиля, зато все отметили, насколько удобно организован доступ на третий ряд. Что же касается емкости багажника, то здесь японцы оказались скрытными и неоднозначными. В фирменной брошюре значится цифра 454 литра. Для объема в семиместной конфигурации по VDA это слишком много, для пятиместной – явно мало… Впрочем, в любом случае вместимость Highlander более чем достаточна для любых жизненных ситуаций.

В движении Highlander явно порадует плавностью хода, причем не только на хорошем покрытии. У водителя есть возможность не только выбрать один из трех режимов движения («Нормальный», «Спортивный» и «Экономичный»), но и задействовать ассистент езды по бездорожью Multi-Terrain Select с режимами «Грязь» и «Камни» (в принципе, существуют и версии с передним приводом, но по параллельному импорту к нам их, естественно, не везут). Ну а полноприводные Highlander с 204 мм дорожного просвета весьма неплохо ощущают себя и на легком бездорожье (их проходимость ограничивает в основном геометрия), и на заснеженных трассах.

Highlander вообще неплохо адаптирован к условиям российской зимы: в его арсенал входит полностью обогреваемое ветровое стекло и подогрев всех сидений. Что же касается опционного наполнения, то за скидочный ценник 6,4 – 6,5 миллиона вы получите автомобиль не в максимальной, но вполне приличной комплектации: на 20-дюймовых легкосплавных дисках, с панорамной крышей и люком, датчиком света и дождя, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой JBL и головным медиаустройством с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Hyundai Palisade: главное – возможность выбора

Этот автомобиль я бы назвал самым интересным предложением с точки зрения цены. Казалось бы, с чего вдруг: на ценниках в салонах значатся цифры от 6 950 000 до 8 197 000, а это значит, что импортированные автомобили все-таки не вписываются в поднятую до 6,5 миллиона ценовую планку. Но не знаю уж, почему именно на эту модель дилеры предлагают самые большие скидки «на кредит и трейд-ин», и размер этих скидок может доходить до 2 285 000 рублей! В итоге оказывается, что нашему ценовому критерию условно соответствует как минимум половина представленных на рынке автомобилей, ценник на них опускается не только ниже отметки в 6, но и 5 миллионов, а покупателям реально предоставляется выбор из комплектаций Family, Calligraphy и Hi-Tech.

Не буду подробно вдаваться в описание этих комплектаций, скажу лишь, что в списке опций есть и трехзонный климат-контроль, и проекционный дисплей, и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, обогрев и вентиляция как передних, так и задних сидений, поясничный подпор передних сидений с электрорегулировкой, обогрев руля, электрообогрев боковых зеркал и форсунок стеклоомывателей, люк, электропривод крышки багажника, а также система SmartSense, включающая в себя системы удержания в полосе, контроля слепых зон и предотвращения столкновений, а также адаптивный круиз-контроль. И все это, включая кожаный салон, можно получить за 5 115 000 рублей, хотя, повторюсь, при условии покупки в кредит и сдачи машины в трейд-ин.

Но важно не только это, но и то, что Palisade – единственный полноразмерный кроссовер из параллельного импорта с возможностью реального выбора двигателя. На рынке хватает и автомобилей с бензиновым Lambda-II 3,5 MPI мощностью 249 л.с., и машин, под капотом которых стоит 200-сильный дизель 2,2 CRDi VGT. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой, и для многих это выглядит как однозначный плюс. Проверенный временем бензиновый 3,5-литровый мотор разгоняет Palisade до 100 км/ч за 8,1 секунды, что делает его самым динамичным из всех автомобилей обзора, за исключением стоящего особняком гибридного Voyah Free. Дизельные версии не столь шустры: они разгоняются до сотни за 10,1 с, зато дизель с его превосходной тягой на низах (440 Нм крутящего момента R2.2 CRDi VGT выдает уже при 1750 об/мин) очень неплохо выступает на бездорожье, тем более что в блок управления режимами движения дополнен позициями «Снег», «Грязь» и «Песок».

Но и это еще не все! Palisade – единственный из включенных в обзор автомобилей, у которого третий ряд рассчитан на трех пассажиров, так что покупатель может выбрать семиместную (2+2+3, с двумя отдельными «капитанскими» креслами на втором ряду) или восьмиместную (2+3+3) версию. А еще в салоне Palisade множество полезных «фишек», например, удобные USB-порты в спинках передних сидений или система беспроводной зарядки телефонов.