Стоимость бюджетных автомобилей в России в 2024 году может вырасти

На автомобильном рынке России могут измениться цены на бюджетные модели. Такие прогнозы связаны с нововведениями в области оснащения машин.

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Начало 2024 года обнадеживает - массового подорожания автомобилей пока не произошло. Кроме того, в дилерских центрах отмечаются высокие продажи после новогодних праздников. Это объясняется скидками на прошлогодние модели. Рост спроса связан и с ожиданием повышения цен на автомобильном рынке - ранее эксперты прогнозировали изменение цен на 20-40% в большую сторону.

Подорожание автомобилей может привести к росту цен на услуги автосервисов и запчастей. Расходы автовладельцев могут вырасти еще больше, так как в стране ужесточают контроль за соблюдением ПДД, что будет подкреплено штрафами.

Средняя стоимость бюджетных автомобилей тоже повысится по причине нововведений. С 1 февраля текущего года все машины на российском рынке начнут оснащать комплексами “ЭРА-ГЛОНАСС”. Установка оборудования станет причиной роста цен. Более заметной динамика станет в сегменте бюджетных моделей стоимостью до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что через систему “ЭРА-ГЛОНАСС” было передано почти 350 000 аварийных вызовов. Она связана со службами спасения 112 на всей территории страны. В случае возникновения тяжелой аварии система передает данные за 19 секунд. Экстренные службы получают координаты местоположения транспортного средства и отправляют экипаж для оказания помощи.