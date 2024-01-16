Стоимость бюджетных автомобилей в России в 2024 году может вырасти
На автомобильном рынке России могут измениться цены на бюджетные модели. Такие прогнозы связаны с нововведениями в области оснащения машин.
Начало 2024 года обнадеживает - массового подорожания автомобилей пока не произошло. Кроме того, в дилерских центрах отмечаются высокие продажи после новогодних праздников. Это объясняется скидками на прошлогодние модели. Рост спроса связан и с ожиданием повышения цен на автомобильном рынке - ранее эксперты прогнозировали изменение цен на 20-40% в большую сторону.
Подорожание автомобилей может привести к росту цен на услуги автосервисов и запчастей. Расходы автовладельцев могут вырасти еще больше, так как в стране ужесточают контроль за соблюдением ПДД, что будет подкреплено штрафами.
Средняя стоимость бюджетных автомобилей тоже повысится по причине нововведений. С 1 февраля текущего года все машины на российском рынке начнут оснащать комплексами “ЭРА-ГЛОНАСС”. Установка оборудования станет причиной роста цен. Более заметной динамика станет в сегменте бюджетных моделей стоимостью до 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что через систему “ЭРА-ГЛОНАСС” было передано почти 350 000 аварийных вызовов. Она связана со службами спасения 112 на всей территории страны. В случае возникновения тяжелой аварии система передает данные за 19 секунд. Экстренные службы получают координаты местоположения транспортного средства и отправляют экипаж для оказания помощи.
В 2023 году автомобили массового сегмента подорожали на 22%. В премиальном классе показатель вырос на 29%. Пока в стране нет предпосылок к снижению стоимости транспортных средств. Активная динамика отмечается и в сегменте китайских моделей, которые становятся более популярными среди россиян. На такие автомобили приходится уже более 50% местного рынка.