Топ-10 недорогих японских автомобилей в России в январе 2024 года

Россияне ценят японские автомобили за высокий уровень надежности и качества. Такие модели продолжают поставлять на рынок по схеме параллельного импорта.

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Открывает рейтинг самых доступных автомобилей из Японии Toyota Vios. Приобрести его можно по цене 1 799 000 рублей. В комплектации заявлен двигатель, рабочий объем которого равен 1.5 литра, а производительность - 112 л.с. В паре работает вариаторная трансмиссия. Это классический седан со стандартным списком опций.

Второе место досталось модели Suzuki Swift. Стоимость такого автомобиля составляет 1 949 000 рублей. В такую сумму оценивается автомобиль 2022 года выпуска. Невысокая цена объясняется скромным оснащением. Для модели заявлен мотор 1.2 л, мощностью 83 л.с. В ТОП-3 оказался Suzuki Ciaz стоимостью 2 117 000 рублей. За движение отвечает мотор на 1.5 литра производительностью 115 л.с., который работает в паре с АКПП.

Suzuki Baleno предлагается в России по цене 2 440 000 рублей. Техническая часть автомобиля соответствует седану Ciaz. Дороже модель оценивается в кузове хэтчбек. Место в рейтинге также получил Suzuki Ertiga. Данная модель предлагается россиянам за 2 590 000 рублей. В такую сумму оценивается автомобиль 2022 года выпуска. Под капотом установлен двигатель 1.5 л, мощность которого равна 105 л.с. В комплектации также заявлена автоматическая трансмиссия и переднеприводная система.

Toyota Raize на рынке России можно приобрести за 2 590 000 рублей. Кроссовер выполнен в стиле последних моделей марки Toyota. За движение отвечает литровый мотор мощностью 98 л.с. и вариаторная коробка передач. Седьмое место получил паркетник Nissan Qashqai, стоимость которого составляет 2 640 000 рублей. В комплектации заявлен мотор на 1.2 литра мощностью 115 л.с. В исполнении XE предусматривается вариатор и система переднего привода.