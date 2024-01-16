Какие автомобили оказались не готовы к русской зиме

Не все автомобили адаптированы к эксплуатации в условиях сильных морозов. Эксперты перечислили автомобили, которые оказались не готовы к зиме в России.

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Сильные морозы в России в этом году стали причиной проблем с автомобилями. Водители столкнулись с недостаточным зарядом аккумуляторов и неисправностями электронных систем. Эксперты рассказали, как можно определить, подходит ли автомобиль для эксплуатации в зимний сезон.

Отмечается, что большая часть автомобилей, кроме тех, которые проектировались для африканских стран, могут перенести зиму в России. Многое зависит от самого владельца и от процедур, которые проводятся на этапе подготовки транспорта к холодной погоде. Даже наличие дополнительных опций вроде систем ABS, ESP и водительских ассистентов не может гарантировать безопасность на дороге, если водитель не соблюдает правила.

Эксперты обратили внимание на то, что у автомобилистов в России сформировалась привычка игнорировать скоростной режим зимой. Однако именно при неблагоприятной погоде стоит снижать скорость и контролировать дистанцию до других автомобилей.

Ряд сложностей в эксплуатации автомобилей зимой связан с низким ресурсом аккумуляторных батарей. Поэтому перед наступлением холодов стоит провести обслуживание АКБ и при необходимости заменить ее на новую. Перед сезоном все технические жидкости должны быть проверены на соответствие уровню.