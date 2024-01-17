Проблемы c ликвидностью на вторичном рынке ожидают прежде всего автомобили тех моделей, которые не были в России популярными даже в прежние времена, отмечает основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов:

«Автомобили, которые и раньше не были популярны на российском рынке, нужно как можно скорее продавать.

Например, хороший автомобиль Genesis G70, который активно использовали в каршеринге, но он совершенно «не зашел» на российском рынке. То же самое можно сказать про Kia Stinger или французские Citroen, Peugeot и некоторые небюджетные модели Renault, которые у нас не любили».

По мнению эксперта, это касается в том числе и тех автомобилей, которые конструктивно близки более популярным в России моделям Nissan и Mitsubishi, но в рамках сотрудничества автокомпаний продавались под французскими марками.

«Был такой кроссовер Peugeot 4007, который идентичен Mitsubishi Outlander, но перепродать его трудно. Люди не будут разбираться. Если Peugeot — значит не нужно покупать», — сказал Рогов.

В случае Renault неликвидными рискуют стать европейские модели — Laguna, а также поставлявшиеся из Кореи Renault Koleos, базировавшиеся на агрегатах Nissan. Также трудно будет перепродать автомобили марки Samsung, которые активно завозились в РФ по параллельному импорту.

«Автомобили Samsung заказывали, потому что они были доступны по цене, в дальнейшем в России такую машину трудно будет перепродать. Мало того что у нас не любят саму марку Renault, но здесь аналогичные Renault машины выпускаются под совсем незнакомым россиянам брендом», — заключил Рогов.

Дорогое обслуживание

По мнению члена правления «Союза автосервисов» Ильи Плисова, в нынешних условиях стало невыгодным содержание большинства европейских автомобилей премиум-класса старше 12 лет:

«Старый Range Rover, старая BMW 7 Series, Mercedes-Benz — машины позапрошлого поколения, которые сейчас уже не производятся, становятся неподъемными по содержанию и одновременно начинают быть раритетом и предметом коллекционирования. Их владельцев ожидают мучения. Такие машины меняют на другие в нынешних условиях. Кстати, их с удовольствием меняют на китайские».

Чем эксклюзивнее автомобиль, тем сложнее на него достать запчасти, здесь наблюдается прямая зависимость, добавил Плисов.

«Если у вас редкая и необычная машина, на которую все смотрят, то, скорее всего, вы уже столкнулись с тем, что запчастей на нее не достать. А те, которые удается купить, стоят дорого и их долго везти. Сроки могут достигать 3-6 месяцев. Это касается и американских, и европейских машин», — заявил эксперт.

«Лучше не попадать в ДТП»

Острый кризис на рынке запчастей, случившийся в 2022 году, уже пройден, однако по-прежнему наблюдаются проблемы с поставками в Россию кузовных деталей — прежде всего на европейские и американские машины, сообщил «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«Водительская дверь на Kia Sportage третьего поколения (2011–2015 года выпуска) ранее стоила 45 тыс. рублей и была в наличии, теперь дверь на Kia Sportage поставляется под заказ из Кореи за 105 тыс. рублей. И срок доставки 60 дней», — привел пример эксперт.

По словам Рузанова, на Volkswagen Tiguan последнего поколения новый задний бампер ранее стоил 30 тыс. рублей и был в наличии, сейчас он поставляется под заказ из ОАЭ за 60 тыс. рублей. Оригинальное лобовое стекло на Mitsubishi L200 последнего поколения ранее было в наличии за 40 тыс. рублей, сейчас оно поставляется под заказ и стоит 90 тыс. рублей.

«Лучше не попадать в ДТП, так как стоимость кузовного ремонта любой иномарки может выйти в половину стоимости самой машины. Чтобы не сталкиваться с ремонтом и заменой крупных агрегатов, важно своевременно обслуживать автомобиль и проводить мелкий ремонт», — предупредил он.

Рузанов уточнил, что в 2023 году с долгим ожиданием запчастей сталкивались владельцы автомобилей Buick, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, а также китайских Changan, FAW JILIN, BAW.

«Учитывая все эти факторы, можно сказать, что несколько сложней придется владельцам редких моделей авто. А владельцы распространенных в нашей стране марок авто не столкнутся с каким-либо сложностями в обслуживании», — подытожил техдиректор Fit Service.

Директор по сервису и запасным частям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов считает основной проблемой подорожание запчастей для машин ушедших из России брендов, а не трудности с их поставками:

«Основной фактор, который повлиял на увеличение стоимости — это колебания валютных курсов. Данные запчасти импортируются в РФ с помощью параллельного импорта из других стран. И если говорить, например, об отпускных ценах в европейских странах, то изменение составило около 20-25%.