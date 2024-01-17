$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

Автоэксперт Рогов перечислил марки неликвидных автомобилей в России

Проблемы c ликвидностью на вторичном рынке ожидают прежде всего автомобили тех моделей, которые не были в России популярными даже в прежние времена, отмечает основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов:

«Автомобили, которые и раньше не были популярны на российском рынке, нужно как можно скорее продавать.

Например, хороший автомобиль Genesis G70, который активно использовали в каршеринге, но он совершенно «не зашел» на российском рынке. То же самое можно сказать про Kia Stinger или французские Citroen, Peugeot и некоторые небюджетные модели Renault, которые у нас не любили».

По мнению эксперта, это касается в том числе и тех автомобилей, которые конструктивно близки более популярным в России моделям Nissan и Mitsubishi, но в рамках сотрудничества автокомпаний продавались под французскими марками.

«Был такой кроссовер Peugeot 4007, который идентичен Mitsubishi Outlander, но перепродать его трудно. Люди не будут разбираться. Если Peugeot — значит не нужно покупать», — сказал Рогов.

В случае Renault неликвидными рискуют стать европейские модели — Laguna, а также поставлявшиеся из Кореи Renault Koleos, базировавшиеся на агрегатах Nissan. Также трудно будет перепродать автомобили марки Samsung, которые активно завозились в РФ по параллельному импорту.

«Автомобили Samsung заказывали, потому что они были доступны по цене, в дальнейшем в России такую машину трудно будет перепродать. Мало того что у нас не любят саму марку Renault, но здесь аналогичные Renault машины выпускаются под совсем незнакомым россиянам брендом», — заключил Рогов.

Дорогое обслуживание

По мнению члена правления «Союза автосервисов» Ильи Плисова, в нынешних условиях стало невыгодным содержание большинства европейских автомобилей премиум-класса старше 12 лет:

«Старый Range Rover, старая BMW 7 Series, Mercedes-Benz — машины позапрошлого поколения, которые сейчас уже не производятся, становятся неподъемными по содержанию и одновременно начинают быть раритетом и предметом коллекционирования. Их владельцев ожидают мучения. Такие машины меняют на другие в нынешних условиях. Кстати, их с удовольствием меняют на китайские».

Чем эксклюзивнее автомобиль, тем сложнее на него достать запчасти, здесь наблюдается прямая зависимость, добавил Плисов.

«Если у вас редкая и необычная машина, на которую все смотрят, то, скорее всего, вы уже столкнулись с тем, что запчастей на нее не достать. А те, которые удается купить, стоят дорого и их долго везти. Сроки могут достигать 3-6 месяцев. Это касается и американских, и европейских машин», — заявил эксперт.

«Лучше не попадать в ДТП»

Острый кризис на рынке запчастей, случившийся в 2022 году, уже пройден, однако по-прежнему наблюдаются проблемы с поставками в Россию кузовных деталей — прежде всего на европейские и американские машины, сообщил «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«Водительская дверь на Kia Sportage третьего поколения (2011–2015 года выпуска) ранее стоила 45 тыс. рублей и была в наличии, теперь дверь на Kia Sportage поставляется под заказ из Кореи за 105 тыс. рублей. И срок доставки 60 дней», — привел пример эксперт.

По словам Рузанова, на Volkswagen Tiguan последнего поколения новый задний бампер ранее стоил 30 тыс. рублей и был в наличии, сейчас он поставляется под заказ из ОАЭ за 60 тыс. рублей. Оригинальное лобовое стекло на Mitsubishi L200 последнего поколения ранее было в наличии за 40 тыс. рублей, сейчас оно поставляется под заказ и стоит 90 тыс. рублей.

«Лучше не попадать в ДТП, так как стоимость кузовного ремонта любой иномарки может выйти в половину стоимости самой машины. Чтобы не сталкиваться с ремонтом и заменой крупных агрегатов, важно своевременно обслуживать автомобиль и проводить мелкий ремонт», — предупредил он.

Рузанов уточнил, что в 2023 году с долгим ожиданием запчастей сталкивались владельцы автомобилей Buick, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, а также китайских Changan, FAW JILIN, BAW.

«Учитывая все эти факторы, можно сказать, что несколько сложней придется владельцам редких моделей авто. А владельцы распространенных в нашей стране марок авто не столкнутся с каким-либо сложностями в обслуживании», — подытожил техдиректор Fit Service.

Директор по сервису и запасным частям автомобильной группы «Авилон» Алексей Шпикалов считает основной проблемой подорожание запчастей для машин ушедших из России брендов, а не трудности с их поставками:

Автоэксперт назвал машины, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД

«Основной фактор, который повлиял на увеличение стоимости — это колебания валютных курсов. Данные запчасти импортируются в РФ с помощью параллельного импорта из других стран. И если говорить, например, об отпускных ценах в европейских странах, то изменение составило около 20-25%.

При этом Шпикалов отметил, что благодаря альтернативным поставщикам на рынке появились качественные и более доступные аналоги запчастей.

Автоэксперт
Видео
Peugeot 4007
Renault Koleos
Mitsubishi L200
Mitsubishi Outlander
Volkswagen Tiguan
Kia Sportage
Rover
Kia Stinger
Alfa Romeo
Buick
Land Rover
FAW
Renault
Nissan
Kia
BMW
Audi
Volkswagen
Peugeot
Citroen
Mitsubishi
Mercedes-Benz
Porsche
Илья Плисов
Алексей Рузанов
Дмитрий Рогов
Авилон
ГИБДД
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости