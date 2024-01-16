Эксперт «За рулем» назвал опасные модификации популярных на вторичке кроссоверов

Renault Duster

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Duster первого поколения получился крепким. Подвески и рулевое управление по надежности близки к эталону. Кузов хорошо сопротивляется коррозии. Основные узлы и агрегаты ходят долго и если беспокоят, то по пустякам. Duster можно смело брать как с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0, так и с 1,5-литровым турбодизелем.

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Большая часть Дастеров на вторичке – с полным приводом и механической коробкой. И такая модификация серьезных хлопот в эксплуатации не доставляет. Опасаться стоит машин с автоматом.

Четырехступенчатая гидромеханическая коробка (DP2 для переднеприводных модификаций и DP8 для версий 4х4) – агрегат неудачный как с точки зрения эксплуатации, так и ресурса. Он «забирает» много сил у двигателя, из-за чего ухудшается динамика и растет расход топлива. У Дастеров с механикой и автоматом разница в некоторых режимах движения доходит до 3-4 литров на 100 км.

И хотя коробка дебютировала очень давно и претерпела несколько модернизаций, от детских болячек полностью так и не избавилась. Есть проблема с охлаждением – эффективность теплообменника слабая.

Много отказов происходит из-за ненадежности соленоидов управления. Они редко выхаживают больше 100 тысяч км. Часто удается ограничиться только их заменой. Но если затянуть с ремонтом, менять придется еще и фрикционы.

Renault Kaptur

Kaptur во многом унифицирован с Дастером. До обновления у него было два бензиновых двигателя – 1.6 и 2.0 и три типа коробки передач. Механика стыковалась с обоими двигателями. У кроссоверов с двумя педалями с младшим мотором работал вариатор, со старшим – четырехступенчатый автомат DP2.

После рестайлинга двухлитровая модификация исчезла вместе с проблемным автоматом. Вместо нее появился Kaptur с 1,3-литровым турбомотором и вариатором Jatco JF016. И эта связка оказалась куда надежнее и экономичнее.

А вот комбинация двигателя 1.6 и вариатора неудачная. В паре с этим мотором работает Jatco JF015. Такой же устанавливали на Лады – Весту и XRAY. Но если на легковых моделях он ходит нормально, то на более тяжелом кроссовере быстро сдается. И еще быстрее, если регулярно буксовать в грязи или снегу и активно стартовать со светофоров.

На некоторых машинах уже до 100 тысяч км появляются критический износ стального ремня и задиры на конусах. Стоимость ремонта оказывается шестизначной.

Mazda CX-5

CX-5 первого поколения – удачная модель со всех точек зрения. Бензиновые двигатели Skyactiv в паре с 6-ступенчатым автоматом обеспечивают хорошую динамику. Несмотря на множество нестандартных конструктивных решений, основные агрегаты обладают солидным ресурсом.

У СХ-5 есть еще и дизельная модификация. Как раз ее лучше обходить стороной. Турбодизель 2.2 Skyactiv имеет врожденный дефект. Из-за непродуманного крепления форсунок их посадочные места разбалтываются и закоксовываются поршневые кольца. Чаще всего мотор приходится вскрывать – ремонт получается дорогостоящим.

Кроме того, на любом пробеге может выйти из строя вакуумный насос. И в этом случае владельцу придется серьезно раскошелиться.

Kia Seltos

У корейского кроссовера три двигателя и четыре (!) коробки. Классический автомат, вариатор, механика и робот. Самый удобный для езды силовой агрегат – двухлитровый атмосферник (150 л.с.) в паре с вариатором.

С ним Seltos отлично ускоряется и при этом радует низким расходом топлива. Однако вариатор очень чувствителен к условиям эксплуатации. Его гидротрансформатор меньше, чем у схожего вариатора Jatco JF016, который встречается на Renault с турбомотором 1.3.

Поэтому он плохо переносит езду по бездорожью, заезды на бордюры и частые пробуксовки. Защита от повышенной нагрузки и перегрева, когда электроника переводит коробку в сервисный режим, полностью не спасает. Преждевременный износ конусов и ремня при неаккуратной езде может случиться уже на пробеге 100 тысяч км.

Будьте осторожны!

Если приглянулся один из этих кроссоверов – берите. Но только не проблемную версию, даже если цена привлекательная. С большой вероятностью, дорогой ремонт существенно перекроет выгоду при покупке.