Из-за сильных морозов в России зафиксирован резкий рост поломок автомобилей

Спрос на услуги автосервисов с начала 2024 года увеличился на 30%. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. По словам эксперта, это связано с серьезными морозами, которые накрыли многие российские регионы.

«В период холодов спрос на услуги СТО всегда растет. В тех регионах, где на новогодние каникулы пришлись серьезные морозы, мы увидели рост спроса на 15-30% по сравнению с предыдущей неделей», — сказал Рузанов.

В городах центральной части России, Санкт-Петербурге, в Поволжье, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке — везде, где было особенно холодно в начале января — был точечный рост записей на СТО, отметил эксперт.

По словам специалиста, в Санкт-Петербурге водители поехали на СТО 6 января — в первый относительно теплый день после периода морозов. В Чите особенно загруженный день был 8 января, потому что накануне несколько ночей было ниже -30 градусов ночью. В Нижнем Новгороде пиковый день — 4 января, видимо, причина в резком похолодании до -28 градусов за два дня до этого.