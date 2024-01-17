Корреспонденты "Российской газеты" проехали по новой трассе Москва - Казань

Новая платная скоростная трасса М-12 "Восток" Москва - Казань проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, через Чувашию и Татарстан. Корреспонденты "РГ" решили протестировать ее в каждом регионе. И выяснить, насколько она удобна, куда можно доехать, какие достопримечательности посмотреть и сколько это будет стоить.

Едем без остановок

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Из Москвы дорога начинается на пересечении юго-восточной части Московского скоростного диаметра и МКАДа.

Советуем заправиться на столичной АЗС в 2,2 км от МКАДа. Подкрепиться кофе с гамбургером и, что особенно важно, сходить в туалет. Это же касается и нижегородского участка, где только одна АЗС у Арзамаса на 421 км. До нее от предыдущей в Муроме - 108 км. До следующей - 129 км.

Вдоль трассы - сплошь заборы от диких животных из металлической сетки. Это гарантирует безопасность на дороге. Для зверей построили экодуки - широкие мосты над трассой, засаженные травой и кустами. По нему они пересекают дорогу, не калеча ни себя, ни людей.

На трассе вообще нельзя останавливаться. На краях обочины нанесена желтая разметка. Она предупреждает не только цветом, но и гудком, если на нее наехать. Сделать это можно лишь в экстренном случае. Через 15 минут приедут инспекторы и либо решат проблему, либо выпишут штраф. Так что, если прихватит сбегать "в лесок" не получится. Мчитесь без остановок и терпите.

Если мериться ценами АЗС на бензин и дизель в разных регионах, то они отличаются всего на несколько копеек. Фото: Сергей Куксин/РГ

Цены по дороге

Впрочем, на подмосковном отрезке долго терпеть не придется. Недавно на 54-м километре от МКАД открылась новая АЗС с шикарным туалетом, где есть даже кабинка для инвалидов-колясочников.

В кафе сами готовят блюда, а не разогревают привозные. За гречневую кашу, жареную рыбу и кофе "Американо" заплатили 497 рублей. За суп с белыми грибами, тефтели с овощами, ржаную булочку и чай с чебрецом - 592 рубля. По московским меркам недорого. И, надо признать, вкусно. А бонусом стали приветливые улыбки от молоденьких сотрудниц кафе.

Гуманными оказались цены и в кафе АЗС на нижегородском участке: можно хорошо перекусить рублей на 500. Еще гуманнее - на казанском. Полный обед обойдется в 250-300 рублей. А вот на владимирском участке обед оказался дороговатым. Хотя заправок здесь достаточно: на 170 км - три пары. Большие, современные. Цены, да, кусаются: кофе 200 рублей, омлет с беконом - 400.

С транспондером - дешевле

М-12 - трасса платная. Вся! Но шлагбаумов и пунктов взимания денег здесь нет.

Плата начисляется при помощи безбарьерной системы, когда машина пересекает рамку с датчиками фиксации. У владельцев транспондеров деньги спишут автоматически, причем со скидкой в 15%. Если его нет, оплата пройдет после распознавания номерных знаков. Лазерные сканы определят габариты и категорию машины. Проезд без транспондера надо оплатить в течение пяти рабочих дней на "Госуслугах" или на сайте "Автодора" и в банкоматах "Элекснет".

Оплата невидимая настолько, что на первый взгляд кажется, будто платить и вовсе не надо. На оранжевые надписи над дорогой "Оплата на avtodor-tr.ru" внимание обращают далеко не все. Прозрение наступает через пару месяцев, когда на телефон начинает звонить робот от "Автодора" и скучным голосом требует погасить задолженность с пени. Особенно неприятно это командировочным, ибо оплаченный через несколько месяцев проезд к авансовому отчету уже не пришьешь.

И не стоит жульничать. Некоторые автомобилисты думают, что если залепить цифру госномера снегом, то можно ехать "зайцем". На самом деле это не так. В госкомпании "Автодор" не раз заявляли, что система вычислит авто по цвету, модели, производителю. Просто чуть дольше будет обработка данных. Но счет обязательно придет. Так что не расслабляйтесь! Не оплатите проезд за пять дней - нарветесь на штраф.

Отдых - в перспективе

На любых трассах, в уж на современных тем более - важны площадки для отдыха.

На владимирском участке их шесть. Просторные, расчищенные, с отдельными парковками для грузовиков и легковушек. На этом пока все: ни лавочек, ни туалетов. Посреди одной площадки стоял заснеженный вагончик. На нем было красиво описано, какие многофункциональные заправки строит фирма: с душами-туалетами и даже с выгулом для собак. Вспомнили Буратино с нарисованным очагом и поехали дальше.

Просто так остановиться на М-12 не получится. Только на АЗС и в зонах отдыха. Обочины - для экстренных случаев. Фото: Сергей Куксин/РГ

На нижегородском участке - две стоянки для отдыха: на 355 и на 486 км. Здесь ситуация получше - есть туалеты и беседки. Но и это пока далеко от того, что мы рассматривали на заснеженном вагончике. Ближе, на наш взгляд, многофункциональные зоны дорожного сервиса в Татарстане. Это заправка и отдых в одном месте. Их уже четыре из запланированных шести.

Заруливаем на одну. Есть детская площадка и воркаут-зона, кафе, душевые, молельная комната, летняя веранда. Не все еще работает. Трассу открыли на семь месяцев раньше срока. Идет монтаж оборудования в душевых, доделывают молельную. В перспективе - на всей дороге появятся многофункциональные зоны сервиса с гостиницами по типу кемпингов, ресторанами, детской игровой и спортивной площадками, аптекой и прочим.

Зарплата стала выше

Почти все работники АЗС на трассе - жители окрестных деревень и городов. Разговорились с девушками на АЗС в Московской области .

- Открытие трассы улучшило жизнь местных жителей? - спрашиваем у Ольги Громовой.

- Конечно! Для нас это зарплата, соцгарантии. Когда всю трассу открыли, посетителей стало больше. И зарплата тоже.

Дешевле всего обед оказался в Татарстане, самый дорогой - на владимирском участке. Фото: Сергей Куксин/РГ

Новые перспективы открывает дорога и для экономики регионов. "У меня есть друг, он на днях ездил в Москву по М-12, и вы не представляете его восторг. Как у ребенка! - рассказал "РГ" мэр Казани Ильсур Метшин. - Если раньше по М-7 он из-за пробок и ограничений скорости ехал 12 часов, то по новой трассе добрался за шесть с половиной. Дороги и скорость на них - это наши кровеносные сосуды. Одно дело, когда средняя скорость 50 км в час, и совсем другое - 110. Это иной уровень доставки грузов и перемещения людей".

Дублер - не вариант

В пути мы расспрашивали о "Востоке" и водителей. Например, Шавкат уже второй раз едет по ней из Москвы до Йошкар-Олы и обратно.

- Почему не по дублеру - бесплатной М-7? - интересуемся (по закону, у каждой платной трассы должен быть бесплатный дублер).

- Раньше ехал до 14 часов, теперь вдвое меньше.

- А цена?

- Послушайте, пара тысяч - это не та цена, которую жалко потратить на сохранение собственных нервов и времени.

Водители выбирают "Восток" за скорость, безопасность, отсутствие пробок, экономию времени в пути и за сохранение собственных нервов

- Нет светофоров, пробок, психологической и физической усталости, - это уже отвечает водитель Александр. - Шансы попасть в ДТП - минимальны. Дежурят инспекторы, в случае чего - отбуксируют куда надо.

Учтите это!

М-12 проходит вдалеке от населенных пунктов. С сотовой связью могут возникнуть проблемы, как и с мобильным интернетом. Так что карты в навигатор лучше скачать заранее.

Это особенно поможет на владимирском участке. А в Нижегородской области Гугл карты М-12 не видят, в отличие от Яндекс карт.

И еще - запомните этот номер: *2323. Бесплатный телефон "Автодора". Даже если не работает интернет, по нему вы можете, например, узнать точки, где поблизости ремонтируют шины. Как мы выяснили, он действует и в самых сложных ситуациях. Помогли с его помощью одному парню.

Кстати, на 77-м километре находится Служба дорожного сервиса. Она пригодится тем, кто въезжает на трассу со стороны Москвы. Здесь можно получить консультацию по платным дорогам "Автодора", работе транспондеров T-pass, приобрести его или взять в аренду. Консультанты помогут пополнить лицевой счет, привязанный к транспондеру. Мобильный пункт работает каждый день с 9.00 до 21.00.

Что посмотреть туристам

Фарфор и пулемет "Максим"

В Московской области Орехово-Зуево мы выбрали как город, который больше всего подходит для туристов.

Павловский Посад с его знаменитыми на весь мир платками и Покровско-Васильевским монастырем остался без съезда. А на Орехово-Зуево он есть - на дорогу А-108. Следующая развязка - уже во Владимирской области, в районе Петушков. В Орехово-Зуево паломников обязательно заинтересует пятикупольный собор Рождества Пресвятой Богородицы постройки XIX века, а также Гуслицкий Свято-Преображенский мужской монастырь.

Стоит посетить и историко-краеведческий музей. Есть здесь фарфоровая выставка "Два века истории", начиная с кузнецовского и заканчивая нашим дулевским фарфором. Возьмите на заметку! Потому что, свернув с трассы М-12, быстро попасть в музей фарфора в Дулево не получится.

А еще в музее есть настоящий пулемет "Максим". До этого экспоната, как и до других, вас доведет "главный хранитель фонда" - кот Симба.

Старший брат Владимира

На берегу Оки стоит город Муром. Очень старинный - он на 300 лет старше Владимира, Москвы и Суздаля.

Несмотря на то, что Муром дал миру главного русского богатыря вкупе с эталоном супружеской любви и верности (Петр и Феврония тоже отсюда родом), город остался в стороне от турмаршрутов. И очень зря!

Здесь Иван Грозный молился об удаче на взятие Казани. Обретя оную, заложил в городе монастырь. В его соборе хранятся мощи муромских князей. Рядом женский монастырь - не такой древний, XVII века. Между ними, в саду - памятник Петру и Февронии. Позади их фигур сидит бронзовый заяц, символ плодородия с натертым до блеска носом. Местные гладят его на удачу, погладили и мы. Заяц работает - успели вернуться во Владимир до закрытия Успенского собора.

Выкса - город чугуна

Если хотите посетить такие мощные туристические кластеры как Арзамас, Большое Болдино или Саров - съезжайте с трассы в Арзамасе. Других шансов у вас не будет.

Неплоха для посещения и Выкса - но это надо сворачивать сразу после Владимирской области, за Навашино. Здесь находится один из старейших центров металлургии Выксунский завод, основанный братьями Баташевыми в XVIII веке. Из выксунского чугуна сделаны кони Триумфальной арки и фонтан Большого театра. Сегодня производство можно увидеть - для туристов старше 14 лет организованы экскурсии.

Аншлаг, еще аншлаг!

На четвертом участке трассы перед туристом встанет вопрос: готов ли он проделать от 20 километров в сторону Казани до 60 в сторону Иннополиса - самого молодого города России или потратить еще 20 км - к острову-граду Свияжску.

То же и в Чувашии. 80 километров от трассы до Алатыря, где в этом году открылся Музей русской провинции, и 100 - до самих Чебоксар. "Многое будет зависеть от местных властей, - отмечает директор туркомпании Раиль Хайруллин. - Когда вы едете по Татарстану, на аншлагах можно узнать о тех или иных достопримечательностях по пути. Если поставить такие аншлаги вдоль новой трассы, людям будет проще ориентироваться в местных красотах".

Мысли вслух

От авторов за рулем

Андрей Полынский (Московская область):

- Трассу М-12 часто позиционируют не просто как автобан, по которой можно быстро доехать до нужного места, но и как дорогу для автотуристов. Но это явно не отрезок пути по Московской области.

Здесь ее прокладывали практически по прямой с маленьким количеством съездов. Но ехать приятно. Я вдруг поймал себя на мысли, что это одна из немногих моих дальних поездок, во время которой я совсем не встретил раздраженных людей. И, действительно, чего раздражаться, когда все довольны?

Антон Валагин (Владимирская область):

- Путешествие по М-12 на участке, проходящем по Владимирской области, напомнило поездку на спортбайке: быстро, дорого, не очень удобно и очень на любителя. С учетом бензина, кофе и придорожных сандвичей проезд обошелся в 4260 рублей. Сервиса за такие деньги явно мало. Быстрее, дешевле и удобнее ехать в электричке - от 672 рублей с человека.

Антон Дерябин (Нижегородская область):

- Дорога приятная, скоростная, 130 км в час ощущаются как 60 по городу. На мой взгляд, не подойдет тем автотуристам, кто хочет насладиться красотами и достопримечательностям или остановиться в отеле (их на трассе просто нет). Кругом лес, забор и минимальная инфраструктура.

-Трасса идеально подходит для спокойного путешествия на любом транспорте. Без топлива вы не останетесь - заправки каждые 80-120 километров.

С сервисом пока есть проблемы, но в течение полугода многие вопросы будут решены. Главное - это трасса нового уровня, которая позволяет работать и путешествовать с комфортом. За который все-таки придется платить.

P.S.