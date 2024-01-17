В России резко сократилось количество угонов машин

По данным МВД, в прошлом году резко снизилось количество краж и угонов автомобилей. Такая тенденция наблюдается уже не первый год. И ее подтверждают во Всероссийском союзе страховщиков. Впрочем не все страховщики считают так же. Однако есть нюансы.

Конечно, более достоверная статистика по кражам и угонам у МВД. Ведь они считают все автомобили в России. А страховщики только те, которые застрахованы по каско.

Итак, по данным МВД, за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 6,58 тыс. краж транспортных средств. Это на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время зарегистрировано 11,6 тыс. угонов. Это на 8,4% меньше, чем годом ранее. Поясним, что разница заключается в статье и ответственности за деяние. Угон отличается от кражи тем, что машину взяли без цели продажи. Чаще всего это просто недоказанные кражи.

Снижение деятельности автоворов вице-президент ВСС Сергей Ефремов объясняет изменением геополитической обстановки: рынки сбыта Украины и Прибалтики, куда чаще всего вывозили украденные автомобили, оказались с весны 2022 года перекрыты. Еще один фактор - это увеличение количества камер на дорогах и система "Паутина" МВД.

Хотя аналитики Страхового Дома ВСК зафиксировали рост угонов в прошлом году на 15%. Но компания оценивает по случаям, произошедшим среди тех машин, которые она застраховала по каско. Кстати, по их данным, лидером стал Hyundai Santa Fe.

Сейчас корейские марки не теряют популярности у угонщиков.