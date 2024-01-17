Автоэксперт заявил о росте цен на авто до 40% в 2024 году

Новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. Об этом сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

«В 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40% в зависимости от бренда и комплектации», — заявил Житнухин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке.

Автоэксперт отметил, что из-за прекращения поставок марок Kia и Hyundai на российском рынке наблюдается дефицит авто, даже несмотря на появление китайских моделей. По его словам, увеличение ассортимента за счет китайских и отечественных машин может стать предпосылкой для стабилизации стоимости.