Покупка контрактного двигателя: плюсы и минусы

Перед автовладельцами зачастую встает выбор между покупкой контрактного двигателя или ремонтом «родного». Эксперты разобрались во всех нюансах одной из тем для жарких дискуссий.

Контрактный двигатель представляет собой силовой агрегат с пробегом, купленный по официальному документу – контракту у специализированной компании. Как правило, под контрактным движком подразумевается любой мотор, установленный вместо вышедшего из строя оригинального.

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К плюсам таких агрегатов относят: цену, которая в сравнении со стоимостью нового мотора или капремонтом может быть в десятки раз меньше; отсутствие проведения обкатки – действует принцип «сел и поехал»; юридическая прозрачность – если контрактный двигатель приобретался у проверенной компании с хорошей репутацией.

К минусам контрактных двигателей относят: непредсказуемость остаточного ресурса – любой контрактный мотор имеет статус бывшего в употреблении; отсутствие истории технического обслуживания – нельзя узнать, как и где ранее обслуживался агрегат.

Вывод: если владелец рассматривает свой автомобиль как актив на длительный срок и не ограничен в средствах – лучше делать капитальный ремонт сломанного ДВС. Если машину планируют заменить в обозримом будущем и у нее небольшая рыночная цена, нет никакого смысла вкладываться в ремонт. В этой ситуации проще заменить мотор на контрактный.

Необходимые документы для оформления в ГИБДД – оригинал ПТС и СТС, договор купли-продажи на двигатель и все бумаги к нему (если есть), чеки, страховка, ДКП на автомобиль, а также диагностическая карта (если авто используется не только для личных нужд).

Чтобы зарегистрировать, нужно обратиться в ГИБДД за разрешением для внесения изменений в конструкцию авто. С ним идти в сертифицированную лабораторию для прохождения предварительной экспертизы. Затем с заключением снова обратиться в Госавтоинспекцию, где выдадут разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля.