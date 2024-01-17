Эксперт рассказал о плюсах покупки подержанного Renault Logan

– Французы сделали Logan удивительно подходящим для наших дорог и условий. А то, что ржавеет он чуть быстрее, чем ждешь от иномарки, – компенсация за энергоемкую подвеску и либеральные цены.



Дешевле только «китайцы» да некоторые бюджетные «корейцы».



Наш специалист отмечает, что у этой модели очень надежные моторы, блок цилиндров у них чугунный. Его двигатели наверняка переживут кузов. Это касается и совсем старых 8-клапанников K7J 1.4 (75 л.с.) и K7M 1.6 (84 или 87 л.с.), и более современного 16-клапанного K4M 1.6 (102 л.с.).



Конечно, есть в движках и слабые места (связанные, в основном, с неполадками катушек зажигания), но в целом это простые и ремонтопригодные агрегаты.



Механические коробки в Логанах тоже очень надежные, а вот автоматы – не лучшие из самых простых, но 300 тыс. км отходят легко, а потом потребуется переборка.