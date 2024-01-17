Все об ОСАГО в 2024 году: максимальный размер выплат, продление

ОСАГО - договор обязательного страхования автогражданской ответственности водителей. Оформление данного документа обязательно для эксплуатации автомобилей.

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Выплаты по ОСАГО предусматриваются в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу тех, кто пострадал в результате ДТП. Если автомобилист, у которого есть полис ОСАГО, станет виновником аварии, его страховая покроет расходы на возмещение ущерба. Однако есть предел по размеру выплат - не более 400 000 рублей. Если пострадавшим понадобится лечение, по ОСАГО могут выплатить до 500 000 рублей.

Страховой полис ОСАГО не применяется во многих случаях. К примеру, если авто эксплуатировался водителем, который не вписан в договор. Кроме того, не предусматривается выплата за причинение морального вреда. Если вред будет нанесен во время соревнований, испытаний или учебной езды в специально предусмотренных для этого местах, ОСАГО тоже не действует.

Автомобилисты могут дополнительно застраховать некоторые риски и увеличить размер максимально допустимых выплат. Для этого оформляется ДСАГО. Если водитель станет виновником ДТП, максимальная выплата потерпевшему составит не 400 000 рублей, а 1 000 000 рублей. Однако дополнительное страхование стоит намного дороже. В первый год использования потребуется оформление КАСКО.

Страховой полис КАСКО считается расширенным, так как покрывает многие другие случаи. По такому договору можно застраховать почти любой риск - пожар, падение дерева, полное уничтожение транспорта.