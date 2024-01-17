Все об ОСАГО в 2024 году: максимальный размер выплат, продление
ОСАГО - договор обязательного страхования автогражданской ответственности водителей. Оформление данного документа обязательно для эксплуатации автомобилей.
Выплаты по ОСАГО предусматриваются в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу тех, кто пострадал в результате ДТП. Если автомобилист, у которого есть полис ОСАГО, станет виновником аварии, его страховая покроет расходы на возмещение ущерба. Однако есть предел по размеру выплат - не более 400 000 рублей. Если пострадавшим понадобится лечение, по ОСАГО могут выплатить до 500 000 рублей.
Страховой полис ОСАГО не применяется во многих случаях. К примеру, если авто эксплуатировался водителем, который не вписан в договор. Кроме того, не предусматривается выплата за причинение морального вреда. Если вред будет нанесен во время соревнований, испытаний или учебной езды в специально предусмотренных для этого местах, ОСАГО тоже не действует.
Автомобилисты могут дополнительно застраховать некоторые риски и увеличить размер максимально допустимых выплат. Для этого оформляется ДСАГО. Если водитель станет виновником ДТП, максимальная выплата потерпевшему составит не 400 000 рублей, а 1 000 000 рублей. Однако дополнительное страхование стоит намного дороже. В первый год использования потребуется оформление КАСКО.
Страховой полис КАСКО считается расширенным, так как покрывает многие другие случаи. По такому договору можно застраховать почти любой риск - пожар, падение дерева, полное уничтожение транспорта.
Еще один актуальный вопрос связан с продлением срока договора. Продлить ОСАГО можно не ранее, чем за 60 дней до выхода срока. Процесс продления не отличается от покупки ОСАГО впервые. Сделать это можно при личном посещении страховой компании или на сайте. Проверить срок действия договора можно по базе страховой компании на сайте.